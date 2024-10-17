Соперник Санду заявил, что Молдавии еще крайне далеко до вступления в ЕС

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Молдавия еще не готова к вступлению в ряды стран Евросоюза, заявил Тарлев
Молдавия еще не готова к вступлению в ряды стран Евросоюза, заявил Тарлев Фото:

Утверждения о потенциальном членстве Молдавии в Евросоюзе (ЕС) после возможного объединения с Румынией представляют собой мифы. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, который сейчас баллотируется в президенты республики на предстоящих выборах и является соперником действующего лидера Молдавии Майи Санду.

«Это сказки, что после объединения с Румынией мы войдем в Евросоюз», — передает слова Тарлева РИА «Новости». Он добавил, что Молдавия не готова к вступлению в ЕС, даже к статусу кандидата. По мнению Тарлева, страна должна быть экономически подготовлена к Евросоюзу, а пока просто имеет статус кандидата как политический жест.

Тарлев также отметил важность мирного сосуществования с Румынией и избегание внутренних конфликтов, напоминающих о последствиях приднестровского конфликта. Президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС состоятся 20 октября, в выборах участвуют 11 кандидатов, включая действующего президента Санду.

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Утверждения о потенциальном членстве Молдавии в Евросоюзе (ЕС) после возможного объединения с Румынией представляют собой мифы. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, который сейчас баллотируется в президенты республики на предстоящих выборах и является соперником действующего лидера Молдавии Майи Санду. «Это сказки, что после объединения с Румынией мы войдем в Евросоюз», — передает слова Тарлева РИА «Новости». Он добавил, что Молдавия не готова к вступлению в ЕС, даже к статусу кандидата. По мнению Тарлева, страна должна быть экономически подготовлена к Евросоюзу, а пока просто имеет статус кандидата как политический жест. Тарлев также отметил важность мирного сосуществования с Румынией и избегание внутренних конфликтов, напоминающих о последствиях приднестровского конфликта. Президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС состоятся 20 октября, в выборах участвуют 11 кандидатов, включая действующего президента Санду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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