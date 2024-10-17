Утверждения о потенциальном членстве Молдавии в Евросоюзе (ЕС) после возможного объединения с Румынией представляют собой мифы. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, который сейчас баллотируется в президенты республики на предстоящих выборах и является соперником действующего лидера Молдавии Майи Санду.
«Это сказки, что после объединения с Румынией мы войдем в Евросоюз», — передает слова Тарлева РИА «Новости». Он добавил, что Молдавия не готова к вступлению в ЕС, даже к статусу кандидата. По мнению Тарлева, страна должна быть экономически подготовлена к Евросоюзу, а пока просто имеет статус кандидата как политический жест.
Тарлев также отметил важность мирного сосуществования с Румынией и избегание внутренних конфликтов, напоминающих о последствиях приднестровского конфликта. Президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС состоятся 20 октября, в выборах участвуют 11 кандидатов, включая действующего президента Санду.
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