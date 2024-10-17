В Совфеде предложили сохранить рабочие места за срочниками

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Виды, здания, министерства. Москва, совет федерации, совфед
В Совфеде разработали законопроект, предусматривающий сохранение рабочих мест за призывниками Фото:

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил законопроект, который гарантирует сохранение рабочих мест для сотрудников негосударственных организаций, призванных на срочную военную службу. Документ уже направлен на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты РФ.

«В случае призыва работника на военную службу по призыву или поступления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, действие трудового договора, заключенного между работником и работодателем, может быть приостановлено на период прохождения работником военной службы», — говорится в тексте законопроекта, он находится в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что во время призыва работника на военную службу обе стороны воздерживаются от исполнения возложенных на них прав и обязанностей. В то же время, работнику гарантируется сохранение за ним занимаемой должности и места работы.

Дополнительно работодатель получает право на выплату материальной помощи сотруднику, призванному на военную службу, если это предусмотрено достигнутыми договоренностями. Также, для работника продолжат действовать социально-трудовые гарантии, включая страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, а также меры по улучшению социально-бытовых условий для него и его семьи. Однако период, когда трудовой договор находится в состоянии приостановления, не будет включаться в трудовой стаж сотрудника, как указывается в тексте законопроекта.

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Сенатор Айрат Гибатдинов предложил законопроект, который гарантирует сохранение рабочих мест для сотрудников негосударственных организаций, призванных на срочную военную службу. Документ уже направлен на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты РФ. «В случае призыва работника на военную службу по призыву или поступления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, действие трудового договора, заключенного между работником и работодателем, может быть приостановлено на период прохождения работником военной службы», — говорится в тексте законопроекта, он находится в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что во время призыва работника на военную службу обе стороны воздерживаются от исполнения возложенных на них прав и обязанностей. В то же время, работнику гарантируется сохранение за ним занимаемой должности и места работы. Дополнительно работодатель получает право на выплату материальной помощи сотруднику, призванному на военную службу, если это предусмотрено достигнутыми договоренностями. Также, для работника продолжат действовать социально-трудовые гарантии, включая страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, а также меры по улучшению социально-бытовых условий для него и его семьи. Однако период, когда трудовой договор находится в состоянии приостановления, не будет включаться в трудовой стаж сотрудника, как указывается в тексте законопроекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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