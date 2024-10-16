Следственные органы инициировали уголовное преследование по факту хулиганства после того, как в Саратове произошла массовая драка с участием иностранных граждан. Об этом рассказал Следственный комитет РФ в Telegram.
«В социальных медиа опубликовано видео, на котором запечатлено, что в Саратове группа приезжих устроила на улице массовую драку. По данному факту в следственном управлении СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершённом группой лиц [ч.2 ст. 213 УК РФ]», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования.
Видеозапись инцидента была размещена в telegram-канале «Саратов. Жесть 18+», где видно, что более десятка мужчин участвуют в потасовке возле жилого дома, и слышны реплики на иностранном языке. Согласно подписи к видео, события развернулись у дома №13 на улице Беговой. Представители регионального главка МВД уточнили, что драка случилась вечером во вторник у перекрестка улиц Беговой и Большой Садовой.
В результате пятерых иностранцев доставили в полицейское учреждение, двоим из них были выписаны административные протоколы за мелкое хулиганство согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Впоследствии их поместили в камеру для административно задержанных.
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