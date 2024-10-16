16 октября 2024

Мигранты устроили массовую драку в Саратове и попали под прицел Следкома. Видео

Следователи возбудили дело после массовой драки мигрантов в Саратове
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту массовой драки
Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту массовой драки Фото:

Следственные органы инициировали уголовное преследование по факту хулиганства после того, как в Саратове произошла массовая драка с участием иностранных граждан. Об этом рассказал Следственный комитет РФ в Telegram.

«В социальных медиа опубликовано видео, на котором запечатлено, что в Саратове группа приезжих устроила на улице массовую драку. По данному факту в следственном управлении СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершённом группой лиц [ч.2 ст. 213 УК РФ]», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования.

Видеозапись инцидента была размещена в telegram-канале «Саратов. Жесть 18+», где видно, что более десятка мужчин участвуют в потасовке возле жилого дома, и слышны реплики на иностранном языке. Согласно подписи к видео, события развернулись у дома №13 на улице Беговой. Представители регионального главка МВД уточнили, что драка случилась вечером во вторник у перекрестка улиц Беговой и Большой Садовой.

В результате пятерых иностранцев доставили в полицейское учреждение, двоим из них были выписаны административные протоколы за мелкое хулиганство согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Впоследствии их поместили в камеру для административно задержанных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственные органы инициировали уголовное преследование по факту хулиганства после того, как в Саратове произошла массовая драка с участием иностранных граждан. Об этом рассказал Следственный комитет РФ в Telegram. «В социальных медиа опубликовано видео, на котором запечатлено, что в Саратове группа приезжих устроила на улице массовую драку. По данному факту в следственном управлении СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершённом группой лиц [ч.2 ст. 213 УК РФ]», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования. Видеозапись инцидента была размещена в telegram-канале «Саратов. Жесть 18+», где видно, что более десятка мужчин участвуют в потасовке возле жилого дома, и слышны реплики на иностранном языке. Согласно подписи к видео, события развернулись у дома №13 на улице Беговой. Представители регионального главка МВД уточнили, что драка случилась вечером во вторник у перекрестка улиц Беговой и Большой Садовой. В результате пятерых иностранцев доставили в полицейское учреждение, двоим из них были выписаны административные протоколы за мелкое хулиганство согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Впоследствии их поместили в камеру для административно задержанных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...