В МВД показали мигрантам последствия пренебрежения воинским долгом в России

Получившие гражданство России двое мужчин лишились его за неисполнение закона «О воинской обязанности и военной службе». Они не встали на воинский учет в течение двух недель с получения документа, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Так, мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет... Им сообщили о необходимости покинуть страну в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории [России]», — сообщила Волк в своем telegram-канале.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении мигрантов гражданства РФ за любые преступления независимо от степени их тяжести. Инициатором выступила фракция ЛДПР.
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