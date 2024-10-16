В МВД показали мигрантам последствия пренебрежения воинским долгом в России

Волк: у мигрантов забрали гражданство РФ за пренебрежение воинским долгом
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Мигранты лишились гражданство за неисполнение законных обязанностей
Мигранты лишились гражданство за неисполнение законных обязанностей Фото:

Получившие гражданство России двое мужчин лишились его за неисполнение закона «О воинской обязанности и военной службе». Они не встали на воинский учет в течение двух недель с получения документа, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Так, мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет... Им сообщили о необходимости покинуть страну в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории [России]», — сообщила Волк в своем telegram-канале.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении мигрантов гражданства РФ за любые преступления независимо от степени их тяжести. Инициатором выступила фракция ЛДПР.

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Получившие гражданство России двое мужчин лишились его за неисполнение закона «О воинской обязанности и военной службе». Они не встали на воинский учет в течение двух недель с получения документа, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Так, мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет... Им сообщили о необходимости покинуть страну в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории [России]», — сообщила Волк в своем telegram-канале. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении мигрантов гражданства РФ за любые преступления независимо от степени их тяжести. Инициатором выступила фракция ЛДПР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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