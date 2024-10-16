16 октября 2024

Захарова указала на лишние фрагменты в «плане победы» Зеленского

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Захарова иронично высказалась по поводу нового плана Зеленского
Захарова иронично высказалась по поводу нового плана Зеленского Фото:
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За пять лет правления президента Украины Владимира Зеленского страна столкнулась с разрушением, тысячами убитых и проблемами с наркотическими веществами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова и подчеркнула, что в «плане победы» украинского лидера есть лишние буквы — «П» и «О».

«За 5 лет изменилось многое: разрушена Украина, убиты тысячи людей, вынюханы горы кокаина. Одно осталось неизменным — две лишних буквы „ПО“, — прокомментировала Захарова „план победы“ Зеленского в своем telegram-канале. 

Ранее украинский лидер представил свой «план победы» на заседании Верховной Рады. Он отметил, что некоторые пункты в нем являются конфиденциальными, но, тем не менее, представлены партнерам Киева.

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За пять лет правления президента Украины Владимира Зеленского страна столкнулась с разрушением, тысячами убитых и проблемами с наркотическими веществами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова и подчеркнула, что в «плане победы» украинского лидера есть лишние буквы — «П» и «О». «За 5 лет изменилось многое: разрушена Украина, убиты тысячи людей, вынюханы горы кокаина. Одно осталось неизменным — две лишних буквы „ПО“, — прокомментировала Захарова „план победы“ Зеленского в своем telegram-канале.  Ранее украинский лидер представил свой «план победы» на заседании Верховной Рады. Он отметил, что некоторые пункты в нем являются конфиденциальными, но, тем не менее, представлены партнерам Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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