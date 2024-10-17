В аптеках возник острый дефицит самого популярного аналога «Оземпика»

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В аптеках Петербурга отсутствует «Семавик» Фото:

В российских аптеках наблюдается серьезный дефицит широко известного аналога «Оземпика» препарата «Семавик», производимого компанией «Герофарм». Эта информация была подтверждена данными на ресурсах ведущих аптечных сетей, а также на платформе онлайн-агрегатора «Мегаптека».

«В российских аптеках возникла нехватка самого популярного аналога „Оземпика“ — препарата „Семавик“ от фармкомпании „Герофарм“», — передает данные РБК. Отмечается, что нехватка связана с высоким спросом на средство для похудения. На 16 октября было всего несколько доступных аптек с «Семавиком» в Москве и Краснодаре, а в Новосибирске препарат отсутствовал вовсе.

В других крупный городах, таких как Подмосковье и Санкт-Петербург, также не удалось найти «Семавик». Компания «Герофарм» подтвердила проблему с поставками, но точные причины и сроки восстановления запасов не уточнила. Сроки пополнения могут варьироваться от нескольких дней до недели.

Обновлено в 12:43. Росздравнадзор опроверг информацию РИА Новости о том, что наблюдаются перебои с поставками аналогов препарата «Оземпик». В заявлении ведомства подчеркивается, что поставки продолжаются без остановок, а запасы своевременно пополняются.

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В российских аптеках наблюдается серьезный дефицит широко известного аналога «Оземпика» препарата «Семавик», производимого компанией «Герофарм». Эта информация была подтверждена данными на ресурсах ведущих аптечных сетей, а также на платформе онлайн-агрегатора «Мегаптека». «В российских аптеках возникла нехватка самого популярного аналога „Оземпика“ — препарата „Семавик“ от фармкомпании „Герофарм“», — передает данные РБК. Отмечается, что нехватка связана с высоким спросом на средство для похудения. На 16 октября было всего несколько доступных аптек с «Семавиком» в Москве и Краснодаре, а в Новосибирске препарат отсутствовал вовсе. В других крупный городах, таких как Подмосковье и Санкт-Петербург, также не удалось найти «Семавик». Компания «Герофарм» подтвердила проблему с поставками, но точные причины и сроки восстановления запасов не уточнила. Сроки пополнения могут варьироваться от нескольких дней до недели. Обновлено в 12:43. Росздравнадзор опроверг информацию РИА Новости о том, что наблюдаются перебои с поставками аналогов препарата «Оземпик». В заявлении ведомства подчеркивается, что поставки продолжаются без остановок, а запасы своевременно пополняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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