В аптеках возник острый дефицит самого популярного аналога «Оземпика»

17 октября 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

В аптеках Петербурга отсутствует «Семавик» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В российских аптеках наблюдается серьезный дефицит широко известного аналога «Оземпика» препарата «Семавик», производимого компанией «Герофарм». Эта информация была подтверждена данными на ресурсах ведущих аптечных сетей, а также на платформе онлайн-агрегатора «Мегаптека». «В российских аптеках возникла нехватка самого популярного аналога „Оземпика“ — препарата „Семавик“ от фармкомпании „Герофарм“», — передает данные РБК. Отмечается, что нехватка связана с высоким спросом на средство для похудения. На 16 октября было всего несколько доступных аптек с «Семавиком» в Москве и Краснодаре, а в Новосибирске препарат отсутствовал вовсе. В других крупный городах, таких как Подмосковье и Санкт-Петербург, также не удалось найти «Семавик». Компания «Герофарм» подтвердила проблему с поставками, но точные причины и сроки восстановления запасов не уточнила. Сроки пополнения могут варьироваться от нескольких дней до недели. Обновлено в 12:43. Росздравнадзор опроверг информацию РИА Новости о том, что наблюдаются перебои с поставками аналогов препарата «Оземпик». В заявлении ведомства подчеркивается, что поставки продолжаются без остановок, а запасы своевременно пополняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российских аптеках наблюдается серьезный дефицит широко известного аналога «Оземпика» препарата «Семавик», производимого компанией «Герофарм». Эта информация была подтверждена данными на ресурсах ведущих аптечных сетей, а также на платформе онлайн-агрегатора «Мегаптека». «В российских аптеках возникла нехватка самого популярного аналога „Оземпика“ — препарата „Семавик“ от фармкомпании „Герофарм“», — передает данные РБК. Отмечается, что нехватка связана с высоким спросом на средство для похудения. На 16 октября было всего несколько доступных аптек с «Семавиком» в Москве и Краснодаре, а в Новосибирске препарат отсутствовал вовсе. В других крупный городах, таких как Подмосковье и Санкт-Петербург, также не удалось найти «Семавик». Компания «Герофарм» подтвердила проблему с поставками, но точные причины и сроки восстановления запасов не уточнила. Сроки пополнения могут варьироваться от нескольких дней до недели. Обновлено в 12:43. Росздравнадзор опроверг информацию РИА Новости о том, что наблюдаются перебои с поставками аналогов препарата «Оземпик». В заявлении ведомства подчеркивается, что поставки продолжаются без остановок, а запасы своевременно пополняются.