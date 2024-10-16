Федерация бокса показала, как в России встретили нового чемпиона мира Бетербиева

Абсолютного чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева, который завоевал это звание на турнире в Саудовской Аравии 12 октября, в аэропорту в России встретили толпы фанатов. Для него пели песни и выступили с национальными танцами. Об этом сообщает Федерация бокса России.
«Мы оба хорошо готовились. Реванш тоже рассматриваю, если хотят его. Несколько дней прошло всего после боя, пока не хочется думать об этом. Продолжать будем в любом случае», — заявил Бетербиев на видео, опубликованном в telegram-канале федерации.
Отвечая на вопрос о звании чемпиона, он сказал, что это ничего не изменило. «[Награды] в сумке находятся, чуть-чуть тяжелее [она] стала. А так — ничего такого», — сказал он.
В финальном бою Бетербиев сошелся с Дмитрием Биволом — их матч называли одним из самых ожидаемых событий в мире спорта. Два чемпиона из России, не имевших ни одного поражения, встретились на ринге в Эр-Рияде. После боя они вошли в топ-5 мирового рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса.
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