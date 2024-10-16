В Подмосковье убили участника СВО: что известно о погибшем и подозреваемом

На пути в деревню Меленки (Подмосковье) был застрелен замкомандира воинской части Никита. К. Преступнику удалось скрыться с места происшествия, сейчас его разыскивают правоохранители. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Что известно о произошедшем к этому часу — в материале URA.RU.
Что произошло
Как сообщили в силовых структурах, неизвестный в упор расстрелял участника СВО, который вернулся с фронта неделю назад. Инцидент произошел в деревне Меленки. Неизвестный обстрелял машину полковника, выпустив в нее три пули. Машина остановилась, застряв в заборе. Нападавший скрылся с места преступления. В настоящее время его активно разыскивают сотрудники правоохранительных структур.
Что известно о пострадавшем
Согласно информации telegram-канала «Осторожно, новости», пострадавшим оказался 44-летний Никита Кленков, который проживал в военном городке в Солнечногорске и проходил службу в зоне СВО. На заставке профиля в мессенджерах у военнослужащего был славянский оберег «Валькирия». Согласно специализированным ресурсам, этот символ предназначен для защиты от зла и болезней, а также для усиления воинской доблести.
СУ СК возбудили уголовное дело
СУ СК по Московской области начало расследование уголовного дела, связанного с убийством мужчины и незаконным распространением оружия. Нападавшему вменяют две статьи УК РФ: ч. 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ и ч.1 статьи 222 УК РФ.
Согласно предварительным данным следствия, в 9 часов утра неизвестный сделал из окна своего автомобиля не менее трех выстрелов. Пули попали в боковое окно водительской двери машины замкомандира. От полученных ранений мужчина умер на месте.
На данный момент на месте работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр территории, опрашивают свидетелей и пытаются установить возможные мотивы совершения данного преступления.
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