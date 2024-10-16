Вместе с URA.RU главные новости мира можно узнать за семь минут

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Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам»
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Последние главные новости — в новом дайджесте от URA.RU
Последние главные новости — в новом дайджесте от URA.RU

Мужчину спасли спустя два месяца в открытом океане, французского футболиста Килиана Мбаппе обвиняют в насилии, а осужденный за дискредитацию армии Алексей Москалев вышел на свободу. Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны все свежие новости.

В выпуске рассказали о выжившем после двух месяцев без еды и воды в Охотском море Михаиле Пичугине, об обвинениях в изнасиловании в адрес нападающего «Мадридского Реала» Киллиана Мбаппе. В новостном дайджесте можно узнать про Алексея Москалева, который вышел из заключения после двухлетнего срока за дискредитацию армии, а также про компанию «Главпродукт», активы которой президент РФ Владимир Путин передал во временное госуправление.

Переходите в VK Видео. Там вы увидите выпуски нашего дайджеста самыми первыми.

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Мужчину спасли спустя два месяца в открытом океане, французского футболиста Килиана Мбаппе обвиняют в насилии, а осужденный за дискредитацию армии Алексей Москалев вышел на свободу. Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны все свежие новости. В выпуске рассказали о выжившем после двух месяцев без еды и воды в Охотском море Михаиле Пичугине, об обвинениях в изнасиловании в адрес нападающего «Мадридского Реала» Киллиана Мбаппе. В новостном дайджесте можно узнать про Алексея Москалева, который вышел из заключения после двухлетнего срока за дискредитацию армии, а также про компанию «Главпродукт», активы которой президент РФ Владимир Путин передал во временное госуправление. Переходите в VK Видео. Там вы увидите выпуски нашего дайджеста самыми первыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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