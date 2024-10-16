16 октября 2024

Министр экономразвития РФ Решетников посетит челябинские курорты

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Заседание Правительства РФ. Москва, чернышенко дмитрий, решетников максим
Из Челябинска Максим Решетников (справа) выйдет на связь с Дмитрием Чернышенко (слева) Фото:

Министр экономического развития России Максим Решетников 18 октября в Миассе (Челябинская область) посетит курорты «Солнечная Долина» и «Баден Баден». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В ходе рабочей поездки в Челябинскую область Максим Решетников осмотрит объекты туристической инфраструктуры горнолыжного курорта „Солнечная долина“ и курорта „Баден Баден Тургояк“. Также министр и губернатор Алексей Текслер примут участие по видеоконференцсвязи в совещании с вице-премьером Дмитрием Чернышенко по подготовке к зимнему туристическому сезону», — сообщили в пресс-службе.

На совещании обсудят развитие туристической отрасли в России. Будут подведены итоги летнего сезона и готовность горнолыжных курортов к приему туристов.

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Министр экономического развития России Максим Решетников 18 октября в Миассе (Челябинская область) посетит курорты «Солнечная Долина» и «Баден Баден». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В ходе рабочей поездки в Челябинскую область Максим Решетников осмотрит объекты туристической инфраструктуры горнолыжного курорта „Солнечная долина“ и курорта „Баден Баден Тургояк“. Также министр и губернатор Алексей Текслер примут участие по видеоконференцсвязи в совещании с вице-премьером Дмитрием Чернышенко по подготовке к зимнему туристическому сезону», — сообщили в пресс-службе. На совещании обсудят развитие туристической отрасли в России. Будут подведены итоги летнего сезона и готовность горнолыжных курортов к приему туристов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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