В Екатеринбурге взлетели цены на популярный бензин

В Екатеринбурге подорожал бензин марки АИ-92
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дизельное топливо, дт
На некоторых АЗС топливо АИ-92 стоит 52,9 рублей за литр Фото:

В Екатеринбурге топливо АИ-92 за восемь дней подорожало на 3% на некоторых заправках. Изменение стоимости заметил корреспондент URA.RU.

На АЗС «Башнефть» 92-й стоит 52,9 рубля за литр. Тогда как 8 октября он стоил 51,35 рубля — рост цены произошел на 3%. Некоторые заправки сети «Татнефть» подняли цену на этот вид топлива до 52,6 рубля; еще восемь дней назад он стоил 52,3 рубля (+0,5%).

Бензин АИ-95 также заметно подорожал. На 2,27% выросла цена на некоторых заправках «Башнефть», теперь литр можно заправить за 56,3 рубля вместо 55,05 рубля. В сети «Газпромнефть» 95-й стоит 56,6 рубля за литр (+0,5%), а в «Опти» цена снизилась до 56,4 рубля за литр (-0,35%).

Топливо АИ-98 подорожало на заправках «Татнефти» (+1,3%); один литр стоит 77,90 рубля. Стоимость дизельного выросла некоторых АЗС «Башнефть» (+0,2%) и «Газпромнефть» (+0,3%).

При этом, по данным Свердловскстата, стоимость на все виды топлива снизилась в период с 7 по 14 октября. АИ-92 подешевело на 0,05%, АИ-95 — на 0,07%, АИ-98 — на 0,4, а дизель упал в цене на 0,03%.

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В Екатеринбурге топливо АИ-92 за восемь дней подорожало на 3% на некоторых заправках. Изменение стоимости заметил корреспондент URA.RU. На АЗС «Башнефть» 92-й стоит 52,9 рубля за литр. Тогда как 8 октября он стоил 51,35 рубля — рост цены произошел на 3%. Некоторые заправки сети «Татнефть» подняли цену на этот вид топлива до 52,6 рубля; еще восемь дней назад он стоил 52,3 рубля (+0,5%). Бензин АИ-95 также заметно подорожал. На 2,27% выросла цена на некоторых заправках «Башнефть», теперь литр можно заправить за 56,3 рубля вместо 55,05 рубля. В сети «Газпромнефть» 95-й стоит 56,6 рубля за литр (+0,5%), а в «Опти» цена снизилась до 56,4 рубля за литр (-0,35%). Топливо АИ-98 подорожало на заправках «Татнефти» (+1,3%); один литр стоит 77,90 рубля. Стоимость дизельного выросла некоторых АЗС «Башнефть» (+0,2%) и «Газпромнефть» (+0,3%). При этом, по данным Свердловскстата, стоимость на все виды топлива снизилась в период с 7 по 14 октября. АИ-92 подешевело на 0,05%, АИ-95 — на 0,07%, АИ-98 — на 0,4, а дизель упал в цене на 0,03%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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