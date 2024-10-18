Пермяка заставили заплатить за лечение знакомого, которого он избил

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Долгое лечение обошлось бюджету в 200 тысяч рублей
Долгое лечение обошлось бюджету в 200 тысяч рублей Фото:

Жителя Кудымкарского округа признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья знакомому. Как сообщает на своем сайте прокуратура Пермского края, суд приговорил его к трем годам лишения свободы и компенсации расходов за лечение в больнице.

«В ходе ссоры мужчина нанес знакомому удары руками и ногами по голове и телу, причинив ему тяжкий вред здоровью. Длительное время потерпевший проходил лечение в ГБУЗ ПК „Больница Коми-Пермяцкого округа“, стоимость которого, оплаченная за счет средств Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Пермского края, составила более 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как только приговор вступил в законную силу, прокуратура вышла с новым иском в суд. Она потребовала взыскать с осужденного деньги, которые ТФОМС направил на лечение избитого жителя. Суд согласился с позицией прокуратуры. Надзорное ведомство обещает проконтролировать исполнение решения.

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Жителя Кудымкарского округа признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья знакомому. Как сообщает на своем сайте прокуратура Пермского края, суд приговорил его к трем годам лишения свободы и компенсации расходов за лечение в больнице. «В ходе ссоры мужчина нанес знакомому удары руками и ногами по голове и телу, причинив ему тяжкий вред здоровью. Длительное время потерпевший проходил лечение в ГБУЗ ПК „Больница Коми-Пермяцкого округа“, стоимость которого, оплаченная за счет средств Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Пермского края, составила более 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении. Как только приговор вступил в законную силу, прокуратура вышла с новым иском в суд. Она потребовала взыскать с осужденного деньги, которые ТФОМС направил на лечение избитого жителя. Суд согласился с позицией прокуратуры. Надзорное ведомство обещает проконтролировать исполнение решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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