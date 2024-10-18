Пермяка заставили заплатить за лечение знакомого, которого он избил

Жителя Кудымкарского округа признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья знакомому. Как сообщает на своем сайте прокуратура Пермского края, суд приговорил его к трем годам лишения свободы и компенсации расходов за лечение в больнице.
«В ходе ссоры мужчина нанес знакомому удары руками и ногами по голове и телу, причинив ему тяжкий вред здоровью. Длительное время потерпевший проходил лечение в ГБУЗ ПК „Больница Коми-Пермяцкого округа“, стоимость которого, оплаченная за счет средств Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Пермского края, составила более 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Как только приговор вступил в законную силу, прокуратура вышла с новым иском в суд. Она потребовала взыскать с осужденного деньги, которые ТФОМС направил на лечение избитого жителя. Суд согласился с позицией прокуратуры. Надзорное ведомство обещает проконтролировать исполнение решения.
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