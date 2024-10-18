Прокуратура вступает в процесс банкротства экс-владельцев ЧЭМК

19 октября 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Прокуратура включилась в процесс о банкротстве экс-владельца ЧЭМК Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Прокуратура Челябинской области подала ходатайство в арбитражный суд региона о вступлении в судебный процесс по делу о банкротстве компании «Эталон», экс-владельца национализированного ЧЭМК. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Сама компания принадлежала семье бизнесмена Юрия Антипова. «Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о вступлении в дело. Принять к производству ходатайство. Рассмотреть ходатайство в судебном заседании 18 ноября 2024 года», — говорится в документах. Иск о банкротстве «Эталона» подала налоговая служба региона из-за долга в 15,2 млн рублей. Ранее в активы АО «Эталон» входили АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Метагломерат» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Сейчас все эти предприятия по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству. В надзорном ведомстве заявили, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах была проведена незаконно. С каждого из членов семьи Антиповых взыскивают по 46,6 млрд рублей. Такой же процесс начат в отношении компании «Эталон». На счета «Эталона», а также на счета Антиповых и имущество наложен арест. Представители Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинской области подала ходатайство в арбитражный суд региона о вступлении в судебный процесс по делу о банкротстве компании «Эталон», экс-владельца национализированного ЧЭМК. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Сама компания принадлежала семье бизнесмена Юрия Антипова. «Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о вступлении в дело. Принять к производству ходатайство. Рассмотреть ходатайство в судебном заседании 18 ноября 2024 года», — говорится в документах. Иск о банкротстве «Эталона» подала налоговая служба региона из-за долга в 15,2 млн рублей. Ранее в активы АО «Эталон» входили АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Метагломерат» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Сейчас все эти предприятия по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству. В надзорном ведомстве заявили, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах была проведена незаконно. С каждого из членов семьи Антиповых взыскивают по 46,6 млрд рублей. Такой же процесс начат в отношении компании «Эталон». На счета «Эталона», а также на счета Антиповых и имущество наложен арест. Представители Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.