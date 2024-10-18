18 октября 2024

Прокуратура вступает в процесс банкротства экс-владельцев ЧЭМК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Законодательного собрания ЯНАО. Салехард, прокуратура, погоны, старший советник юстиции
Прокуратура включилась в процесс о банкротстве экс-владельца ЧЭМК Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Прокуратура Челябинской области подала ходатайство в арбитражный суд региона о вступлении в судебный процесс по делу о банкротстве компании «Эталон», экс-владельца национализированного ЧЭМК. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Сама компания принадлежала семье бизнесмена Юрия Антипова.

«Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о вступлении в дело. Принять к производству ходатайство. Рассмотреть ходатайство в судебном заседании 18 ноября 2024 года», — говорится в документах. Иск о банкротстве «Эталона» подала налоговая служба региона из-за долга в 15,2 млн рублей.

Ранее в активы АО «Эталон» входили АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Метагломерат» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Сейчас все эти предприятия по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству. В надзорном ведомстве заявили, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах была проведена незаконно.

С каждого из членов семьи Антиповых взыскивают по 46,6 млрд рублей. Такой же процесс начат в отношении компании «Эталон». На счета «Эталона», а также на счета Антиповых и имущество наложен арест. Представители Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Челябинской области подала ходатайство в арбитражный суд региона о вступлении в судебный процесс по делу о банкротстве компании «Эталон», экс-владельца национализированного ЧЭМК. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Сама компания принадлежала семье бизнесмена Юрия Антипова. «Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о вступлении в дело. Принять к производству ходатайство. Рассмотреть ходатайство в судебном заседании 18 ноября 2024 года», — говорится в документах. Иск о банкротстве «Эталона» подала налоговая служба региона из-за долга в 15,2 млн рублей. Ранее в активы АО «Эталон» входили АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Метагломерат» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод». Сейчас все эти предприятия по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству. В надзорном ведомстве заявили, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах была проведена незаконно. С каждого из членов семьи Антиповых взыскивают по 46,6 млрд рублей. Такой же процесс начат в отношении компании «Эталон». На счета «Эталона», а также на счета Антиповых и имущество наложен арест. Представители Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...