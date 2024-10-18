Пара из Челябинска стала участниками шоу на «Пятнице»

Регина и Артем Демидовы из Челябинска снялись в третьем сезоне шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Молодожены рассказали, что работают маркетологами и познакомились в интернете.
«Демидовы потратили на свадьбу 850 тысяч рублей. Стиль — современная классика. Фишкой стал торт от известного кондитера», — описывает основные параметры бракосочетания ведущий.
Молодые люди поделились, что как такового предложения руки и сердца не было: будущий супруг просто подал заявление через Госуслуги. Гостей Регина и Артем угощали тортом от известного в городе кондитера. Одна из соперниц пары по шоу пришла на церемонию в белом свадебном платье, решив позлить участников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!