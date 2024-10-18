18 октября 2024

Пара из Челябинска стала участниками шоу на «Пятнице»

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая церемония бракосочетания в ЗАГС.Екатеринбург, загс, брак, подпись, свадьба, руки, регистрация брака, заявление о браке
Маркетологи из Челябинска стали участниками шоу на федеральном канале Фото:

Регина и Артем Демидовы из Челябинска снялись в третьем сезоне шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Молодожены рассказали, что работают маркетологами и познакомились в интернете.

«Демидовы потратили на свадьбу 850 тысяч рублей. Стиль — современная классика. Фишкой стал торт от известного кондитера», — описывает основные параметры бракосочетания ведущий.

Молодые люди поделились, что как такового предложения руки и сердца не было: будущий супруг просто подал заявление через Госуслуги. Гостей Регина и Артем угощали тортом от известного в городе кондитера. Одна из соперниц пары по шоу пришла на церемонию в белом свадебном платье, решив позлить участников.

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Регина и Артем Демидовы из Челябинска снялись в третьем сезоне шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Молодожены рассказали, что работают маркетологами и познакомились в интернете. «Демидовы потратили на свадьбу 850 тысяч рублей. Стиль — современная классика. Фишкой стал торт от известного кондитера», — описывает основные параметры бракосочетания ведущий. Молодые люди поделились, что как такового предложения руки и сердца не было: будущий супруг просто подал заявление через Госуслуги. Гостей Регина и Артем угощали тортом от известного в городе кондитера. Одна из соперниц пары по шоу пришла на церемонию в белом свадебном платье, решив позлить участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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