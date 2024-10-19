Внешний облик челябинской телебашни изменят

На челябинской телебашне включат иллюминацию в День отца

В Челябинской области отцов поздравят световой открыткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телебашню в Челябинске подсветят в День отца. Праздничную иллюминацию запустят 20 октября в вечерние часы. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры региона.

«Праздничная открытка появится на телевизионной башне 20 октября. Она будет включена с 18:45 до 00:00», — уточнили в министерстве.

Динамическая художественная подсветка появится на 196-метровой конструкции, которая видна почти из всех районов города. В Минцифры отметили, что День отца — очередной повод показать, что папа значит для каждого.

Как ранее писало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер адресовал жителям региона поздравления с Днем отца. Он отметил важность отцовских советов в становлении личности детей.