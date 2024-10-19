19 октября 2024

Внешний облик челябинской телебашни изменят

На челябинской телебашне включат иллюминацию в День отца
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Телебашня Челябинска подсветится цветами итальянского флага. Челябинск, телебашня, телевышка, итальянский флаг
В Челябинской области отцов поздравят световой открыткой Фото:

Телебашню в Челябинске подсветят в День отца. Праздничную иллюминацию запустят 20 октября в вечерние часы. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры региона.

«Праздничная открытка появится на телевизионной башне 20 октября. Она будет включена с 18:45 до 00:00», — уточнили в министерстве.

Динамическая художественная подсветка появится на 196-метровой конструкции, которая видна почти из всех районов города. В Минцифры отметили, что День отца — очередной повод показать, что папа значит для каждого.

Как ранее писало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер адресовал жителям региона поздравления с Днем отца. Он отметил важность отцовских советов в становлении личности детей.

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Телебашню в Челябинске подсветят в День отца. Праздничную иллюминацию запустят 20 октября в вечерние часы. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры региона. «Праздничная открытка появится на телевизионной башне 20 октября. Она будет включена с 18:45 до 00:00», — уточнили в министерстве. Динамическая художественная подсветка появится на 196-метровой конструкции, которая видна почти из всех районов города. В Минцифры отметили, что День отца — очередной повод показать, что папа значит для каждого. Как ранее писало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер адресовал жителям региона поздравления с Днем отца. Он отметил важность отцовских советов в становлении личности детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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