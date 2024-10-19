Внешний облик челябинской телебашни изменят

Телебашню в Челябинске подсветят в День отца. Праздничную иллюминацию запустят 20 октября в вечерние часы. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры региона.
«Праздничная открытка появится на телевизионной башне 20 октября. Она будет включена с 18:45 до 00:00», — уточнили в министерстве.
Динамическая художественная подсветка появится на 196-метровой конструкции, которая видна почти из всех районов города. В Минцифры отметили, что День отца — очередной повод показать, что папа значит для каждого.
Как ранее писало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер адресовал жителям региона поздравления с Днем отца. Он отметил важность отцовских советов в становлении личности детей.
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