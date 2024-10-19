Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем отца

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с Днем отца. Глава региона отметил, что несмотря на то, что праздник довольно молодой, он устойчиво закрепился в стране и субъектах.
«Считаю важным, что роль отца была признана на государственном уровне. Главы семейств не только вселяют в детей уверенность в себе, но и на собственном примере показывают, как быть ответственными, целеустремленными и справедливыми», — говорится в поздравлении Алексея Текслера.
Губернатор отметил важность отцовских советов для становления личности подрастающих гражданин России. Он пожелал отцам счастливых будней, радости от достижений детей и благополучия в домах.
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