19 октября 2024

Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем отца

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Торжественное открытие третьей очереди проекта «Притяжение». Магнитогорск, текслер алексей
Алексей Текслер пожелал жителям Челябинской области крепкого здоровья и успехов в начинаниях Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с Днем отца. Глава региона отметил, что несмотря на то, что праздник довольно молодой, он устойчиво закрепился в стране и субъектах.

«Считаю важным, что роль отца была признана на государственном уровне. Главы семейств не только вселяют в детей уверенность в себе, но и на собственном примере показывают, как быть ответственными, целеустремленными и справедливыми», — говорится в поздравлении Алексея Текслера.

Губернатор отметил важность отцовских советов для становления личности подрастающих гражданин России. Он пожелал отцам счастливых будней, радости от достижений детей и благополучия в домах.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с Днем отца. Глава региона отметил, что несмотря на то, что праздник довольно молодой, он устойчиво закрепился в стране и субъектах. «Считаю важным, что роль отца была признана на государственном уровне. Главы семейств не только вселяют в детей уверенность в себе, но и на собственном примере показывают, как быть ответственными, целеустремленными и справедливыми», — говорится в поздравлении Алексея Текслера. Губернатор отметил важность отцовских советов для становления личности подрастающих гражданин России. Он пожелал отцам счастливых будней, радости от достижений детей и благополучия в домах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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