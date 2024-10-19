Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем отца

Алексей Текслер пожелал жителям Челябинской области крепкого здоровья и успехов в начинаниях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с Днем отца. Глава региона отметил, что несмотря на то, что праздник довольно молодой, он устойчиво закрепился в стране и субъектах.

«Считаю важным, что роль отца была признана на государственном уровне. Главы семейств не только вселяют в детей уверенность в себе, но и на собственном примере показывают, как быть ответственными, целеустремленными и справедливыми», — говорится в поздравлении Алексея Текслера.

Губернатор отметил важность отцовских советов для становления личности подрастающих гражданин России. Он пожелал отцам счастливых будней, радости от достижений детей и благополучия в домах.