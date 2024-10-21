В Свердловской области объявили о пожарной угрозе на несколько дней

Предупреждение о пожарах выпустили на четыре дня
На севере Свердловской области 21—24 октября ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в «Уралгидрометцентре».
«21—24 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По региональной шкале — пятый класс горимости леса», — следует из сообщения.
Количество лесных пожаров на Среднем Урале в 2024 году уменьшилось в семь раз по сравнению с прошлым годом. Площадь возгораний сократилась в 327 раз.
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