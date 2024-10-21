21 октября 2024

В ХМАО поступило сообщение о минировании школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики оцепили школу Нижневартовска из-за сообщения о минировании
Силовики оцепили школу Нижневартовска из-за сообщения о минировании Фото:

В школу Нижневартовска поступило сообщение о минировании здания. Всех учеников и персонал эвакуировали. Как URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска оно было ложным.

«По информации Антитеррористической комиссии Нижневартовска, поступило анонимное сообщение о возможном минировании учебного заведения. Были предприняты оперативные меры, направленные на обеспечение безопасности. Проведено обследование здания и прилегающей территории кинологами. Подозрительных предметов не обнаружено», — сообщили в администрации города.

На данный момент образовательный процесс в школе возобновлен. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске из-за угроз взрыва эвакуированы все школы города.

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В школу Нижневартовска поступило сообщение о минировании здания. Всех учеников и персонал эвакуировали. Как URA.RU сообщили в администрации Нижневартовска оно было ложным. «По информации Антитеррористической комиссии Нижневартовска, поступило анонимное сообщение о возможном минировании учебного заведения. Были предприняты оперативные меры, направленные на обеспечение безопасности. Проведено обследование здания и прилегающей территории кинологами. Подозрительных предметов не обнаружено», — сообщили в администрации города. На данный момент образовательный процесс в школе возобновлен. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске из-за угроз взрыва эвакуированы все школы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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