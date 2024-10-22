В Качканаре (Свердловская область) ночью 23 октября на улице 4-й Микрорайон сгорел двухэтажный дом, в котором находились мужчина и женщина. Пожар потушили быстро, однако спасти людей не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В течение часа пожарные справились с огнем, охватившим 100 кв. метров на первом этаже 2-этажного жилого дома. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни», — следует из сообщения. По одной из версий, возгорание началось из-за неосторожного обращения погибших с огнем.
В тушении пожара были задействованы 11 человек и три спецтехники. Сообщение о пожаре поступило в 00:33 по местному времени.
В двухэтажном доме в Свердловской области сгорели мужчина и женщина
Фото: telegram-канал МЧС Свердловской области
Пожарные пытались потушить возгорание в течение часа
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В Качканаре (Свердловская область) ночью 23 октября на улице 4-й Микрорайон сгорел двухэтажный дом, в котором находились мужчина и женщина. Пожар потушили быстро, однако спасти людей не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «В течение часа пожарные справились с огнем, охватившим 100 кв. метров на первом этаже 2-этажного жилого дома. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни», — следует из сообщения. По одной из версий, возгорание началось из-за неосторожного обращения погибших с огнем. В тушении пожара были задействованы 11 человек и три спецтехники. Сообщение о пожаре поступило в 00:33 по местному времени.