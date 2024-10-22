22 октября 2024

В Свердловской области женщина и мужчина заживо сгорели при пожаре в бараке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем Фото:

В Качканаре (Свердловская область) ночью 23 октября на улице 4-й Микрорайон сгорел двухэтажный дом, в котором находились мужчина и женщина. Пожар потушили быстро, однако спасти людей не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В течение часа пожарные справились с огнем, охватившим 100 кв. метров на первом этаже 2-этажного жилого дома. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни», — следует из сообщения. По одной из версий, возгорание началось из-за неосторожного обращения погибших с огнем.

В тушении пожара были задействованы 11 человек и три спецтехники. Сообщение о пожаре поступило в 00:33 по местному времени.

В двухэтажном доме в Свердловской области сгорели мужчина и женщина
В двухэтажном доме в Свердловской области сгорели мужчина и женщина
Фото:
Пожарные пытались потушить возгорание в течение часа
Пожарные пытались потушить возгорание в течение часа
Фото:

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В Качканаре (Свердловская область) ночью 23 октября на улице 4-й Микрорайон сгорел двухэтажный дом, в котором находились мужчина и женщина. Пожар потушили быстро, однако спасти людей не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «В течение часа пожарные справились с огнем, охватившим 100 кв. метров на первом этаже 2-этажного жилого дома. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни», — следует из сообщения. По одной из версий, возгорание началось из-за неосторожного обращения погибших с огнем. В тушении пожара были задействованы 11 человек и три спецтехники. Сообщение о пожаре поступило в 00:33 по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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