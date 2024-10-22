Очаг пожара, из-за которого погибли мужчина и женщина в двухэтажном общежитии в Качканаре (Свердловская область) ночью 23 октября, находился в общем коридоре. Как раз-таки возле входной двери пара складировала мусор. Об этом URA.RU рассказали правоохранители.
«Очаг пожара располагался в общем коридоре, рядом с кухней. Тело мужчины обнаружено в комнате №1, тело женщины — в общем коридоре. При осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не установлено. По имеющейся информации, мужчина и женщина, погибшие в результате данного инцидента, проживая в комнате №1, злоупотребляли спиртным и складировали мусор возле входа в свое жилье», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, предварительная причина смерти людей — отравление продуктами горения. «Сотрудники полиции отрабатывают различные версии пожара, в том числе нарушение правил пожарной безопасности и короткое замыкание электропроводки», — отметил полковник Горелых. Личности погибших уже установлены — 45-летний Семенов и его знакомая Надежда.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 00:33. В течение часа 11 спасателей и три единицы спецтехники справились с огнем, охватившим 100 квадратных метров на первом этаже общежития.
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