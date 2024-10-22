Силовики раскрыли подробности пожара, унесшего жизни двух свердловчан в общежитии. Фото

Очаг пожара в общежитии Качканара, унесшего жизни двух человек, был в коридоре

23 октября 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Силовики установили личности погибших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Очаг пожара, из-за которого погибли мужчина и женщина в двухэтажном общежитии в Качканаре (Свердловская область) ночью 23 октября, находился в общем коридоре. Как раз-таки возле входной двери пара складировала мусор. Об этом URA.RU рассказали правоохранители. «Очаг пожара располагался в общем коридоре, рядом с кухней. Тело мужчины обнаружено в комнате №1, тело женщины — в общем коридоре. При осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не установлено. По имеющейся информации, мужчина и женщина, погибшие в результате данного инцидента, проживая в комнате №1, злоупотребляли спиртным и складировали мусор возле входа в свое жилье», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, предварительная причина смерти людей — отравление продуктами горения. «Сотрудники полиции отрабатывают различные версии пожара, в том числе нарушение правил пожарной безопасности и короткое замыкание электропроводки», — отметил полковник Горелых. Личности погибших уже установлены — 45-летний Семенов и его знакомая Надежда. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 00:33. В течение часа 11 спасателей и три единицы спецтехники справились с огнем, охватившим 100 квадратных метров на первом этаже общежития. Фото: пресс-служба СУ СКР Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очаг пожара, из-за которого погибли мужчина и женщина в двухэтажном общежитии в Качканаре (Свердловская область) ночью 23 октября, находился в общем коридоре. Как раз-таки возле входной двери пара складировала мусор. Об этом URA.RU рассказали правоохранители. «Очаг пожара располагался в общем коридоре, рядом с кухней. Тело мужчины обнаружено в комнате №1, тело женщины — в общем коридоре. При осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не установлено. По имеющейся информации, мужчина и женщина, погибшие в результате данного инцидента, проживая в комнате №1, злоупотребляли спиртным и складировали мусор возле входа в свое жилье», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, предварительная причина смерти людей — отравление продуктами горения. «Сотрудники полиции отрабатывают различные версии пожара, в том числе нарушение правил пожарной безопасности и короткое замыкание электропроводки», — отметил полковник Горелых. Личности погибших уже установлены — 45-летний Семенов и его знакомая Надежда. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 00:33. В течение часа 11 спасателей и три единицы спецтехники справились с огнем, охватившим 100 квадратных метров на первом этаже общежития.