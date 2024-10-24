Экономист предрек повышение ключевой ставки до рекордного значения

Центральный банк России может повысить ключевую ставку до 20-22%. Такое решение может помочь в борьбе с инфляцией. Такой прогноз дал экономист Константин Селянин.
«Показатели увеличат до 20% или же пойдут к отметкам в 21–22%», — заявил Селянин в разговоре с порталом «72.RU». По его мнению, Центральный банк руководствуется логикой, что повышение ставки стимулирует увеличение депозитных вкладов. Несмотря на то, что не удалось полностью удержать инфляцию под контролем, повышение ключевой ставки способствовало замедлению роста инфляции до уровня, который мог бы быть значительно выше. Селянин считает, что без таких мер инфляция могла бы достигнуть 15-20%.
Кроме того, экономист выразил озабоченность по поводу последствий повышения ставки для разных слоев населения. Он считает, что для людей, не связанных с СВО и имеющих низкий доход, повышение ставки окажется «очень и очень ощутимым».
Ранее в России уже была ключевая ставка под 20%. ЦБ повысил ее после начала спецоперации. Снижаться она начала только с 10 апреля, достигнув 7,5% 19 октября 2022 года. После этой даты ставка постоянно поднималась. Последнее обновление было в сентябре — 19%.
Ранее руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, подчеркнула, что окончательное решение о возможном изменении ключевой процентной ставки, которое будет принято 25 октября, еще не определено. Глава Центробанка также указала на то, что в процессе принятия решения будут учтены все последние экономические данные, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.