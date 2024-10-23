СурГУ сделал заявление после публикации видео подготовки студентов к ядерной войне

Руководство Сургутского государственного университета не подтвердило, что видео, на котором студентов якобы готовят к ядерной войне, снято в аудитории вуза. До этого ролик с учащимися, одетыми в химзащиту, было выложено в социальных сетях.
«Идентифицировать что конкретно это видео имеет отношение к Сургутскому государственному университету мы не можем. Не понятно, что это за аудитория, нет голосового сопровождения и каких-то иных атрибутов, символов и логотипов [указывающих на то, что это именно СурГУ]», — сообщили журналисту URA.RU в медиацентре.
При этом руководство ВУЗа отметило, что на некоторых дисциплинах, таких как безопасность жизнедеятельности студенты занимаются в том числе в общевойсковых защитных комплектах. В университете также есть отдельное направление, которое готовит специалистов в сфере техносферной безопасности.
«В рамках этих дисциплин студенты проходят подготовку к разным экстренным ситуациям. Например, техногенным катастрофам», — рассказали в университете.
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