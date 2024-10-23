23 октября 2024

СурГУ сделал заявление после публикации видео подготовки студентов к ядерной войне

СурГУ опроверг, что видео с подготовкой студентов к ядерной войне снято в ВУЗе
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство Сургутского университета опровергло, что видео было снято в стенах их ВУЗа
Руководство Сургутского университета опровергло, что видео было снято в стенах их ВУЗа Фото:

Руководство Сургутского государственного университета не подтвердило, что видео, на котором студентов якобы готовят к ядерной войне, снято в аудитории вуза. До этого ролик с учащимися, одетыми в химзащиту, было выложено в социальных сетях.

«Идентифицировать что конкретно это видео имеет отношение к Сургутскому государственному университету мы не можем. Не понятно, что это за аудитория, нет голосового сопровождения и каких-то иных атрибутов, символов и логотипов [указывающих на то, что это именно СурГУ]», — сообщили журналисту URA.RU в медиацентре.

При этом руководство ВУЗа отметило, что на некоторых дисциплинах, таких как безопасность жизнедеятельности студенты занимаются в том числе в общевойсковых защитных комплектах. В университете также есть отдельное направление, которое готовит специалистов в сфере техносферной безопасности.

«В рамках этих дисциплин студенты проходят подготовку к разным экстренным ситуациям. Например, техногенным катастрофам», — рассказали в университете.

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Руководство Сургутского государственного университета не подтвердило, что видео, на котором студентов якобы готовят к ядерной войне, снято в аудитории вуза. До этого ролик с учащимися, одетыми в химзащиту, было выложено в социальных сетях. «Идентифицировать что конкретно это видео имеет отношение к Сургутскому государственному университету мы не можем. Не понятно, что это за аудитория, нет голосового сопровождения и каких-то иных атрибутов, символов и логотипов [указывающих на то, что это именно СурГУ]», — сообщили журналисту URA.RU в медиацентре. При этом руководство ВУЗа отметило, что на некоторых дисциплинах, таких как безопасность жизнедеятельности студенты занимаются в том числе в общевойсковых защитных комплектах. В университете также есть отдельное направление, которое готовит специалистов в сфере техносферной безопасности. «В рамках этих дисциплин студенты проходят подготовку к разным экстренным ситуациям. Например, техногенным катастрофам», — рассказали в университете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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