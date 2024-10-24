Мошенники сделали рассылку от лица челябинского мэра

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Заседание ассоциации «Города Урала». Челябинск, гергенрейдер сергей
Чиновник сообщил, что пользуется только личной страницей в соцсети «ВКонтакте» (архивное фото) Фото:

Мошенники сделали рассылку в WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) от лица мэра Озерска (Челябинская область) Сергея Гергенрейдера. Об этом 24 октября сообщил сам чиновник.

«Друзья, сейчас массово от моего имени идет рассылка Вотцап! Лично я никому в Вотцап не пишу», — сообщил Гергенрейдер в telegram-канале. Он добавил, что пользуется только личной страницей в соцсети «ВКонтакте» и telegram-каналом.

Ранее в ЯНАО мошенники начали создавать фейковые страницы и общаться с жителями округа от имени мэров в WhatsApp. Глава Пуровского района Антон Колодин призвал земляков к бдительности.

*WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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Мошенники сделали рассылку в WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) от лица мэра Озерска (Челябинская область) Сергея Гергенрейдера. Об этом 24 октября сообщил сам чиновник. «Друзья, сейчас массово от моего имени идет рассылка Вотцап! Лично я никому в Вотцап не пишу», — сообщил Гергенрейдер в telegram-канале. Он добавил, что пользуется только личной страницей в соцсети «ВКонтакте» и telegram-каналом. Ранее в ЯНАО мошенники начали создавать фейковые страницы и общаться с жителями округа от имени мэров в WhatsApp. Глава Пуровского района Антон Колодин призвал земляков к бдительности. *WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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