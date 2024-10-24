Пермский Театр-Театр обновил сайт

Пермский академический Театр-Театр обновил свою интернет-страницу. У новой версии появился ряд преимуществ, говорят в ТТ.
«Более компактное расположение информации и скрываемые разделы сэкономят время, которое вы раньше тратили на долгую прокрутку. Теперь есть возможность загрузить свой отзыв прямо в карточке спектакля, а фильтр „Только с билетами“ позволяет в один клик отобразить в афише только те спектакли, билеты на которые есть в наличии», — перечисляются некоторые новые функции сайта в telegram-канале театра.
Ранее свой портал обновил и Пермский театр оперы и балета. Это произошло в сентябре и стало первым обновлением за 10 лет.
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