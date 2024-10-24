24 октября 2024

Пермский Театр-Театр обновил сайт

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Новый сайт ТТ стал удобнее
Новый сайт ТТ стал удобнее Фото:

Пермский академический Театр-Театр обновил свою интернет-страницу. У новой версии появился ряд преимуществ, говорят в ТТ.

«Более компактное расположение информации и скрываемые разделы сэкономят время, которое вы раньше тратили на долгую прокрутку. Теперь есть возможность загрузить свой отзыв прямо в карточке спектакля, а фильтр „Только с билетами“ позволяет в один клик отобразить в афише только те спектакли, билеты на которые есть в наличии», — перечисляются некоторые новые функции сайта в telegram-канале театра.

Ранее свой портал обновил и Пермский театр оперы и балета. Это произошло в сентябре и стало первым обновлением за 10 лет. 

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Пермский академический Театр-Театр обновил свою интернет-страницу. У новой версии появился ряд преимуществ, говорят в ТТ. «Более компактное расположение информации и скрываемые разделы сэкономят время, которое вы раньше тратили на долгую прокрутку. Теперь есть возможность загрузить свой отзыв прямо в карточке спектакля, а фильтр „Только с билетами“ позволяет в один клик отобразить в афише только те спектакли, билеты на которые есть в наличии», — перечисляются некоторые новые функции сайта в telegram-канале театра. Ранее свой портал обновил и Пермский театр оперы и балета. Это произошло в сентябре и стало первым обновлением за 10 лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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