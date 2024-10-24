24 октября 2024

Пермские экстремалы устроили прыжки со 180-метровой трубы ТЭЦ в Удмуртии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Роупджамперы ищут новые объекты для прыжков
Роупджамперы ищут новые объекты для прыжков Фото:

Любители роупджампинга из Перми опробовали объект в соседней Удмуртии. Они совершили серию прыжков с веревкой с трубы заброшенной ТЭЦ в Глазове, высота которой составляет 180 метров. Фото и видео экстремалы поделились в соцсетях.

«Высота самой трубы 180 метров, а высота свободного падения на нереальной скорости составляет 110 м. Семь секунд невероятного адреналина во время падения обеспечены», — делятся впечатлениями участники.

Организатором выезда стал пермский клуб роупджампинга, но приехали на встречу спортсмены из Москвы, Санкт-Петербург, Казани, Вологды и других городов. Ранее URA.RU рассказывало, что обычно пермские любители прыжков с веревкой совершают их с недостроенной высотки в Камской долине. 

Время свободного падения - семь секунд
Время свободного падения - семь секунд
Фото:

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Любители роупджампинга из Перми опробовали объект в соседней Удмуртии. Они совершили серию прыжков с веревкой с трубы заброшенной ТЭЦ в Глазове, высота которой составляет 180 метров. Фото и видео экстремалы поделились в соцсетях. «Высота самой трубы 180 метров, а высота свободного падения на нереальной скорости составляет 110 м. Семь секунд невероятного адреналина во время падения обеспечены», — делятся впечатлениями участники. Организатором выезда стал пермский клуб роупджампинга, но приехали на встречу спортсмены из Москвы, Санкт-Петербург, Казани, Вологды и других городов. Ранее URA.RU рассказывало, что обычно пермские любители прыжков с веревкой совершают их с недостроенной высотки в Камской долине. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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