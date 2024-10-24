Любители роупджампинга из Перми опробовали объект в соседней Удмуртии. Они совершили серию прыжков с веревкой с трубы заброшенной ТЭЦ в Глазове, высота которой составляет 180 метров. Фото и видео экстремалы поделились в соцсетях.
«Высота самой трубы 180 метров, а высота свободного падения на нереальной скорости составляет 110 м. Семь секунд невероятного адреналина во время падения обеспечены», — делятся впечатлениями участники.
Организатором выезда стал пермский клуб роупджампинга, но приехали на встречу спортсмены из Москвы, Санкт-Петербург, Казани, Вологды и других городов. Ранее URA.RU рассказывало, что обычно пермские любители прыжков с веревкой совершают их с недостроенной высотки в Камской долине.
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