На пермском теплоходе в Ростовской области умер капитан-механик

В среду, 23 октября, на теплоходе «Нижнекамск», который принадлежит пермской компании «Кама-Круиз», нашли мертвым капитана-механика. Судно в это время находилось в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае.
«23 октября 2024 года на теплоходе „Нижнекамск“, находящемся на 2996 км реки Дон в Ростовской области, капитан-механик был обнаружен в каюте без признаков жизни», — сказано в сообщении. Инспекция начала проверку.
Уточняется, что после итогов проверки материалы дела направят в правоохранительные органы. Там будут решать вопрос о наказании виновных и возбуждении уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!