На пермском теплоходе в Ростовской области умер капитан-механик

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Причина смерти капитана пока неизвестна
Причина смерти капитана пока неизвестна Фото:

В среду, 23 октября, на теплоходе «Нижнекамск», который принадлежит пермской компании «Кама-Круиз», нашли мертвым капитана-механика. Судно в это время находилось в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае.

«23 октября 2024 года на теплоходе „Нижнекамск“, находящемся на 2996 км реки Дон в Ростовской области, капитан-механик был обнаружен в каюте без признаков жизни», — сказано в сообщении. Инспекция начала проверку.

Уточняется, что после итогов проверки материалы дела направят в правоохранительные органы. Там будут решать вопрос о наказании виновных и возбуждении уголовного дела.

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В среду, 23 октября, на теплоходе «Нижнекамск», который принадлежит пермской компании «Кама-Круиз», нашли мертвым капитана-механика. Судно в это время находилось в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае. «23 октября 2024 года на теплоходе „Нижнекамск“, находящемся на 2996 км реки Дон в Ростовской области, капитан-механик был обнаружен в каюте без признаков жизни», — сказано в сообщении. Инспекция начала проверку. Уточняется, что после итогов проверки материалы дела направят в правоохранительные органы. Там будут решать вопрос о наказании виновных и возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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