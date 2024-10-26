В Москве объявлен карантин из-за сбежавших бешеных хомяков

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В Москве нашли хомяков, болеющих бешенством
В Москве нашли хомяков, болеющих бешенством Фото:

В Москве вспышка бешенства среди домашних хомяков. Ветеринарные службы и власти активно занимаются поиском и проверкой всех животных из партии животных, доставленной из Краснодарского края, после того как у одного из хомяков были обнаружены симптомы этого заболевания. В городе объявлен карантин.

«Первые дни [хомяк Питча] пила воду. Я за этим наблюдала. И еще прямо очень много ела. Ела и спала. <...> Однажды поздно вечером я залипала в телефоне, вдруг слышу прям визг истошный, и Питча начинает носиться по клетке. <...> Как будто она взбесилась. У нее вся мордочка в крови, судороги, реально, как будто бы ее изнутри что-то разрывает», — рассказала хозяйка одного из зараженных хомяков MK.RU. Позже животное начало проявлять более явные признаки бешенства и вскоре погибло, это вынудило владельцев обратиться в лабораторию к специалистам.

Многие ветеринарные службы отказывались верить в возможность заражения хомяков бешенством. Однако после проведения исследования, с семьей связались представители Роспотребнадзора, мэрии, ветслужб. Сейчас все члены семьи проходят вакцинацию.

Животных продавали, в том числе, в крупной сети зоомагазинов возле метро «Пражская» за 550 рублей. Сейчас усилия направлены на то, чтобы найти всех покупателей из этой партии, особенно тех, кто оплачивал покупку наличными и не оставил контактной информации. Власти призывают всех, кто приобрел хомяков в указанный период, проверить состояние своих питомцев и обратиться в ветеринарные службы для проведения необходимых анализов.

Всего в партии было более 80 хомяков. Уже удалось обнаружить около 20 грызунов.

В квартире одной из семей в районе Люблино проведено несколько дезинфекционных обработок, доступ посторонних лиц ограничен. В Москве объявлен карантин. В самом районе Люблино до 22 декабря установлены дополнительные ограничения: запрещено проведение ярмарок, обращение за медицинской помощью для теплокровных и чувствительных животных в случае их заболевания, а также ввоз, вывоз и перемещение любых животных. 

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В Москве вспышка бешенства среди домашних хомяков. Ветеринарные службы и власти активно занимаются поиском и проверкой всех животных из партии животных, доставленной из Краснодарского края, после того как у одного из хомяков были обнаружены симптомы этого заболевания. В городе объявлен карантин. «Первые дни [хомяк Питча] пила воду. Я за этим наблюдала. И еще прямо очень много ела. Ела и спала. <...> Однажды поздно вечером я залипала в телефоне, вдруг слышу прям визг истошный, и Питча начинает носиться по клетке. <...> Как будто она взбесилась. У нее вся мордочка в крови, судороги, реально, как будто бы ее изнутри что-то разрывает», — рассказала хозяйка одного из зараженных хомяков MK.RU. Позже животное начало проявлять более явные признаки бешенства и вскоре погибло, это вынудило владельцев обратиться в лабораторию к специалистам. Многие ветеринарные службы отказывались верить в возможность заражения хомяков бешенством. Однако после проведения исследования, с семьей связались представители Роспотребнадзора, мэрии, ветслужб. Сейчас все члены семьи проходят вакцинацию. Животных продавали, в том числе, в крупной сети зоомагазинов возле метро «Пражская» за 550 рублей. Сейчас усилия направлены на то, чтобы найти всех покупателей из этой партии, особенно тех, кто оплачивал покупку наличными и не оставил контактной информации. Власти призывают всех, кто приобрел хомяков в указанный период, проверить состояние своих питомцев и обратиться в ветеринарные службы для проведения необходимых анализов. Всего в партии было более 80 хомяков. Уже удалось обнаружить около 20 грызунов. В квартире одной из семей в районе Люблино проведено несколько дезинфекционных обработок, доступ посторонних лиц ограничен. В Москве объявлен карантин. В самом районе Люблино до 22 декабря установлены дополнительные ограничения: запрещено проведение ярмарок, обращение за медицинской помощью для теплокровных и чувствительных животных в случае их заболевания, а также ввоз, вывоз и перемещение любых животных. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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