25 октября 2024

В Екатеринбурге автобус с людьми влетел в забор, на месте МЧС и скорая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус въехал в бетонное ограждение
Автобус въехал в бетонное ограждение Фото:

В Екатеринбурге на улице Маневровая, 9 вечером 26 октября автобус с пассажирами влетел в бетонный забор. По словам очевидцев, у него могла отказать тормозная система.

«Вышли из „Кировского“ и увидели такую картину. Автобус 57-го маршрута въехал в забор, и куча зевак собрались. Говорят, что отказали тормоза», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

По информации очевидцев, в автобусе находилось пять или семь человек. Пассажиры заметили, что водитель большую часть пути был сонный. На место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорая. Информации о пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГАИ Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Маневровая, 9 вечером 26 октября автобус с пассажирами влетел в бетонный забор. По словам очевидцев, у него могла отказать тормозная система. «Вышли из „Кировского“ и увидели такую картину. Автобус 57-го маршрута въехал в забор, и куча зевак собрались. Говорят, что отказали тормоза», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». По информации очевидцев, в автобусе находилось пять или семь человек. Пассажиры заметили, что водитель большую часть пути был сонный. На место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорая. Информации о пострадавших нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГАИ Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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