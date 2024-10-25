В Екатеринбурге на улице Маневровая, 9 вечером 26 октября автобус с пассажирами влетел в бетонный забор. По словам очевидцев, у него могла отказать тормозная система.
«Вышли из „Кировского“ и увидели такую картину. Автобус 57-го маршрута въехал в забор, и куча зевак собрались. Говорят, что отказали тормоза», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
По информации очевидцев, в автобусе находилось пять или семь человек. Пассажиры заметили, что водитель большую часть пути был сонный. На место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорая. Информации о пострадавших нет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГАИ Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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