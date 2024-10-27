В поселке Калья под Североуральском (Свердловская область) крысы заполонили подъезды и дворы домов по улицам Ленина и Комарова. Об этом сообщила депутат думы Североуральска Ольга Коптяева в соцсети «ВКонтакте».
«Поселок Калья, нашествие крыс в домах по ул. Ленина 53, 55 (большие крысы в подъездах и в мусорных контейнерах во дворах). Ул. Комарова, 13, крысы в подъездах. Жители с данной проблемой, завтра, в срочном порядке пишите заявление в МУП УК и СЭС (Муниципальное унитарное предприятие Управляющая компания и Санитарно-эпидемиологический контроль — прим. URA.RU)», — написала Коптяева.
Она призвала свердловчан, которые живут в пострадавших домах, требовать обработку всей территории подъездов и подвалов. По ее словам, кальинцы должны контролировать своевременный вывоз мусора и уборку пространства около мусорных контейнеров.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Североуральского городского округа за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
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