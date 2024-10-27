Общество ЖКХ и Городская среда В свердловском поселке несколько домов страдают от нашествия крыс. Видео 28 октября 2024 в 03:49 Размер текста - 17 + Ольга Коптяева призвала сельчанам требовать обработку всех подъездов и подвалов, чтоб избавиться от крыс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Калья под Североуральском (Свердловская область) крысы заполонили подъезды и дворы домов по улицам Ленина и Комарова. Об этом сообщила депутат думы Североуральска Ольга Коптяева в соцсети «ВКонтакте». «Поселок Калья, нашествие крыс в домах по ул. Ленина 53, 55 (большие крысы в подъездах и в мусорных контейнерах во дворах). Ул. Комарова, 13, крысы в подъездах. Жители с данной проблемой, завтра, в срочном порядке пишите заявление в МУП УК и СЭС (Муниципальное унитарное предприятие Управляющая компания и Санитарно-эпидемиологический контроль — прим. URA.RU)», — написала Коптяева. Она призвала свердловчан, которые живут в пострадавших домах, требовать обработку всей территории подъездов и подвалов. По ее словам, кальинцы должны контролировать своевременный вывоз мусора и уборку пространства около мусорных контейнеров. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Североуральского городского округа за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В поселке Калья под Североуральском (Свердловская область) крысы заполонили подъезды и дворы домов по улицам Ленина и Комарова. Об этом сообщила депутат думы Североуральска Ольга Коптяева в соцсети «ВКонтакте». «Поселок Калья, нашествие крыс в домах по ул. Ленина 53, 55 (большие крысы в подъездах и в мусорных контейнерах во дворах). Ул. Комарова, 13, крысы в подъездах. Жители с данной проблемой, завтра, в срочном порядке пишите заявление в МУП УК и СЭС (Муниципальное унитарное предприятие Управляющая компания и Санитарно-эпидемиологический контроль — прим. URA.RU)», — написала Коптяева. Она призвала свердловчан, которые живут в пострадавших домах, требовать обработку всей территории подъездов и подвалов. По ее словам, кальинцы должны контролировать своевременный вывоз мусора и уборку пространства около мусорных контейнеров. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Североуральского городского округа за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям