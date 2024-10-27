27 октября 2024
26 октября 2024

В свердловском поселке несколько домов страдают от нашествия крыс. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крысы на помойке. Екатеринбург, мусорка, вредители, помойка, крыса, грызуны
Ольга Коптяева призвала сельчанам требовать обработку всех подъездов и подвалов, чтоб избавиться от крыс Фото:

В поселке Калья под Североуральском (Свердловская область) крысы заполонили подъезды и дворы домов по улицам Ленина и Комарова. Об этом сообщила депутат думы Североуральска Ольга Коптяева в соцсети «ВКонтакте».

«Поселок Калья, нашествие крыс в домах по ул. Ленина 53, 55 (большие крысы в подъездах и в мусорных контейнерах во дворах). Ул. Комарова, 13, крысы в подъездах. Жители с данной проблемой, завтра, в срочном порядке пишите заявление в МУП УК и СЭС (Муниципальное унитарное предприятие Управляющая компания и Санитарно-эпидемиологический контроль — прим. URA.RU)», — написала Коптяева.

Она призвала свердловчан, которые живут в пострадавших домах, требовать обработку всей территории подъездов и подвалов. По ее словам, кальинцы должны контролировать своевременный вывоз мусора и уборку пространства около мусорных контейнеров.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Североуральского городского округа за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

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В поселке Калья под Североуральском (Свердловская область) крысы заполонили подъезды и дворы домов по улицам Ленина и Комарова. Об этом сообщила депутат думы Североуральска Ольга Коптяева в соцсети «ВКонтакте». «Поселок Калья, нашествие крыс в домах по ул. Ленина 53, 55 (большие крысы в подъездах и в мусорных контейнерах во дворах). Ул. Комарова, 13, крысы в подъездах. Жители с данной проблемой, завтра, в срочном порядке пишите заявление в МУП УК и СЭС (Муниципальное унитарное предприятие Управляющая компания и Санитарно-эпидемиологический контроль — прим. URA.RU)», — написала Коптяева. Она призвала свердловчан, которые живут в пострадавших домах, требовать обработку всей территории подъездов и подвалов. По ее словам, кальинцы должны контролировать своевременный вывоз мусора и уборку пространства около мусорных контейнеров. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Североуральского городского округа за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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