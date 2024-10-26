Из екатеринбургского метро убрали старые турникеты

Оплата по QR-коду на станции «Чкаловская» будет доступна уже с 1 января
В метро Екатеринбурга полностью заменили турникеты. Последней станцией, где это произошло, стала «Чкаловская».
Об этом сообщил telegram-канал «Подземка Екатеринбурга». Интересно то, что «Чкаловская» станет первой станцией в екатеринбургском метро, где появится возможность оплаты по биометрии. А оплата по QR-коду на станции «Чкаловская» будет доступна уже с 1 января.
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