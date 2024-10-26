26 октября 2024

Из екатеринбургского метро убрали старые турникеты

В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» заменили турникеты
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Запуск «космического» состава метро. Екатеринбург , турникет, метро, станция 1905 года
Оплата по QR-коду на станции «Чкаловская» будет доступна уже с 1 января Фото:

В метро Екатеринбурга полностью заменили турникеты. Последней станцией, где это произошло, стала «Чкаловская».

Об этом сообщил telegram-канал «Подземка Екатеринбурга». Интересно то, что «Чкаловская» станет первой станцией в екатеринбургском метро, где появится возможность оплаты по биометрии. А оплата по QR-коду на станции «Чкаловская» будет доступна уже с 1 января.

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В метро Екатеринбурга полностью заменили турникеты. Последней станцией, где это произошло, стала «Чкаловская». Об этом сообщил telegram-канал «Подземка Екатеринбурга». Интересно то, что «Чкаловская» станет первой станцией в екатеринбургском метро, где появится возможность оплаты по биометрии. А оплата по QR-коду на станции «Чкаловская» будет доступна уже с 1 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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