Группу «Агата Кристи» увековечат на здании УрФУ

28 октября 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Самойлов примет участие в выборе даты установки таблички Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На фасаде института радиоэлектроники и информационных технологий (УрФУ) установят памятную доску группе «Агата Кристи». Именно в этом университете зародилось музыкальное объединение. Табличку разместят в 2025 году, рассказали в Центре культурного наследия «Денежкин камень». «Нашу инициативу о размещении памятной доски группе „Агата Кристи“ на здании РТФ УрФУ, в котором и зародилась 40 лет назад молодая группа, называвшаяся сначала „РТФ УПИ“, поддержало руководство УрФУ», — следует из поста центра в соцсети «ВКонтакте». На данный момент проходит техническое согласование работ. Автором памятной доски стал дизайнер, кинорежиссер Олег Ракович. Для выбора точной даты установки и проведения церемонии центр держит контакт с основателем рок-группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фасаде института радиоэлектроники и информационных технологий (УрФУ) установят памятную доску группе «Агата Кристи». Именно в этом университете зародилось музыкальное объединение. Табличку разместят в 2025 году, рассказали в Центре культурного наследия «Денежкин камень». «Нашу инициативу о размещении памятной доски группе „Агата Кристи“ на здании РТФ УрФУ, в котором и зародилась 40 лет назад молодая группа, называвшаяся сначала „РТФ УПИ“, поддержало руководство УрФУ», — следует из поста центра в соцсети «ВКонтакте». На данный момент проходит техническое согласование работ. Автором памятной доски стал дизайнер, кинорежиссер Олег Ракович. Для выбора точной даты установки и проведения церемонии центр держит контакт с основателем рок-группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым.