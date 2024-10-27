27 октября 2024

Группу «Агата Кристи» увековечат на здании УрФУ

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Выступление Вадима Самойлова на закрытии XII Уральского медиафорума и «Инфорума» Союза журналистов России. Екатеринбург, самойлов вадим, рок-концерт, агата кристи
Самойлов примет участие в выборе даты установки таблички Фото:

На фасаде института радиоэлектроники и информационных технологий (УрФУ) установят памятную доску группе «Агата Кристи». Именно в этом университете зародилось музыкальное объединение. Табличку разместят в 2025 году, рассказали в Центре культурного наследия «Денежкин камень».

«Нашу инициативу о размещении памятной доски группе „Агата Кристи“ на здании РТФ УрФУ, в котором и зародилась 40 лет назад молодая группа, называвшаяся сначала „РТФ УПИ“, поддержало руководство УрФУ», — следует из поста центра в соцсети «ВКонтакте». На данный момент проходит техническое согласование работ.

Автором памятной доски стал дизайнер, кинорежиссер Олег Ракович. Для выбора точной даты установки и проведения церемонии центр держит контакт с основателем рок-группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым.

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На фасаде института радиоэлектроники и информационных технологий (УрФУ) установят памятную доску группе «Агата Кристи». Именно в этом университете зародилось музыкальное объединение. Табличку разместят в 2025 году, рассказали в Центре культурного наследия «Денежкин камень». «Нашу инициативу о размещении памятной доски группе „Агата Кристи“ на здании РТФ УрФУ, в котором и зародилась 40 лет назад молодая группа, называвшаяся сначала „РТФ УПИ“, поддержало руководство УрФУ», — следует из поста центра в соцсети «ВКонтакте». На данный момент проходит техническое согласование работ. Автором памятной доски стал дизайнер, кинорежиссер Олег Ракович. Для выбора точной даты установки и проведения церемонии центр держит контакт с основателем рок-группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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