26 октября 2024

Клава Кока побывала на турнире UFC в Абу-Даби. Видео

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Певица Клава Кока осталась в восторге от зрелища на турнире UFC Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала подписчикам, что побывала на турнире UFC в Абу-Даби. Судя по кадрам, она осталась в восторге.

«Сегодня побывала на UFC! Если среди моих подписчиков есть фанаты, могу завтра все рассказать. Накиньте огонечков», — написала девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Екатеринбуржцев пригласили посмотреть прямой эфир турнира UFC на большом экране совершенно бесплатно. Боролись за титулы чемпионов Илия Топурия и Макс Холлоуэй, а также Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Бои завершились победами Топурии и Чимаева.

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала подписчикам, что побывала на турнире UFC в Абу-Даби. Судя по кадрам, она осталась в восторге. «Сегодня побывала на UFC! Если среди моих подписчиков есть фанаты, могу завтра все рассказать. Накиньте огонечков», — написала девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Екатеринбуржцев пригласили посмотреть прямой эфир турнира UFC на большом экране совершенно бесплатно. Боролись за титулы чемпионов Илия Топурия и Макс Холлоуэй, а также Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Бои завершились победами Топурии и Чимаева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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