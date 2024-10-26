Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала подписчикам, что побывала на турнире UFC в Абу-Даби. Судя по кадрам, она осталась в восторге.
«Сегодня побывала на UFC! Если среди моих подписчиков есть фанаты, могу завтра все рассказать. Накиньте огонечков», — написала девушка на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Екатеринбуржцев пригласили посмотреть прямой эфир турнира UFC на большом экране совершенно бесплатно. Боролись за титулы чемпионов Илия Топурия и Макс Холлоуэй, а также Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. Бои завершились победами Топурии и Чимаева.
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