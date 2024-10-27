В Екатеринбурге хоронят 19-летнего срочника, которого месяц искала мама. Фото, видео

В Екатеринбурге хоронят срочника Иванникова, погибшего при атаке ВСУ на Курск

28 октября 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Максиму Иванникову было 19 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Екатеринбурге прощаются со срочником Максимом Иванниковым, который погиб при вторжении ВСУ в Курскую область. Проводить его в последний путь пришли несколько десятков человек — родные, друзья и сослуживцы, передает журналист URA.RU с похоронной процессии. «Он был больше, чем просто другом. Он стал для нас настоящим братом, человеком, который всегда готов был прийти на помощь, выслушать, поддержать и разделить радость. Каждый из присутствующих понимает, что наш долг — сохранить память о нем», — поделился с URA.RU один из школьных товарищей погибшего солдата. Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После успешного прохождения учебного центра в Егоршино его направили в Псков, где он стал частью воздушно-десантных войск. 12 сентября Максим в последний раз вышел на связь с семьей. 19 сентября его объявили пропавшим без вести. Все надеялись на лучшее, но вскоре пришло официальное сообщение о гибели солдата. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким покойного солдата. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Российские военные до сих пор ведут с ними бои. Вся информация о столкновении — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прощаются со срочником Максимом Иванниковым, который погиб при вторжении ВСУ в Курскую область. Проводить его в последний путь пришли несколько десятков человек — родные, друзья и сослуживцы, передает журналист URA.RU с похоронной процессии. «Он был больше, чем просто другом. Он стал для нас настоящим братом, человеком, который всегда готов был прийти на помощь, выслушать, поддержать и разделить радость. Каждый из присутствующих понимает, что наш долг — сохранить память о нем», — поделился с URA.RU один из школьных товарищей погибшего солдата. Максима Иванникова призвали в армию осенью 2023 года. После успешного прохождения учебного центра в Егоршино его направили в Псков, где он стал частью воздушно-десантных войск. 12 сентября Максим в последний раз вышел на связь с семьей. 19 сентября его объявили пропавшим без вести. Все надеялись на лучшее, но вскоре пришло официальное сообщение о гибели солдата. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким покойного солдата. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Российские военные до сих пор ведут с ними бои. Вся информация о столкновении — в отдельном сюжете URA.RU.