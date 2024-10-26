В аварии с BMW никто не пострадал (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 7 (микрорайон Старая Сортировка) BMW 5-серии жестко влетела в автобус. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Билимбаевская, 7. Жесткое ДТП с участием автобуса маршрута №83 и легковушки. О пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. В ведомстве рассказали, что пострадавших в ДТП не было. В автобусе в момент аварии, кроме водителя, никто не находился.
BMW прорезало капот в ДТП
В автобусе №83 в момент аварии никого не было, кроме водителя
Вокруг места аварии собрались очевидцы
Часть кузова немецкой иномарки заехало под маршрутку
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