26 октября 2024

В Екатеринбурге BMW жестко влетела в автобус. Фото, видео

На Сортировке в Екатеринбурге BMW столкнулась с автобусом
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии с BMW никто не пострадал (архивное фото)
В аварии с BMW никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 7 (микрорайон Старая Сортировка) BMW 5-серии жестко влетела в автобус. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Билимбаевская, 7. Жесткое ДТП с участием автобуса маршрута №83 и легковушки. О пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. В ведомстве рассказали, что пострадавших в ДТП не было. В автобусе в момент аварии, кроме водителя, никто не находился.

BMW прорезало капот в ДТП
BMW прорезало капот в ДТП
Фото:
В автобусе №83 в момент аварии никого не было, кроме водителя
В автобусе №83 в момент аварии никого не было, кроме водителя
Фото:
Вокруг места аварии собрались очевидцы
Вокруг места аварии собрались очевидцы
Фото:
Часть кузова немецкой иномарки заехало под маршрутку
Часть кузова немецкой иномарки заехало под маршрутку
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 7 (микрорайон Старая Сортировка) BMW 5-серии жестко влетела в автобус. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Билимбаевская, 7. Жесткое ДТП с участием автобуса маршрута №83 и легковушки. О пострадавших неизвестно», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. В ведомстве рассказали, что пострадавших в ДТП не было. В автобусе в момент аварии, кроме водителя, никто не находился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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