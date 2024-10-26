Уникальный свердловский город изменили до неузнаваемости. Фото

В Волчанске (Свердловская область), в самом маленьком городе с трамвайным сообщением в России, открыли новую набережную — за 463 миллиона рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
«Проект-мечту жителей города удалось осуществить благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“ национального проекта „Жилье и городская среда“ и поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева», — говорится в сообщении в telegram-канале ДИПа.
Глава областного минЖКХ Николай Смирнов отметил, что «в основу проекта был заложен образ трамвайного пути, проходящего по всей набережной». Строители провели на набережной облицовку подпорных стен чаши водоема, установили ограждения и сделали нормальный свет, обустроили зарядную станцию для электромобилей, а также пешеходные дорожки и аллеи. Еще на набережной появились детские и спортивные площадки, памп-трек и арт-объекты. На все это ушло два года.
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