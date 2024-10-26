Уникальный свердловский город изменили до неузнаваемости. Фото

В Волчанске Свердловской области отрыли набережную за 463 млн рублей

27 октября 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

На строительство набережной в Волчанске потребовалось два года Фото: департамент информполитики Свердловской области В Волчанске (Свердловская область), в самом маленьком городе с трамвайным сообщением в России, открыли новую набережную — за 463 миллиона рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Проект-мечту жителей города удалось осуществить благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“ национального проекта „Жилье и городская среда“ и поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева», — говорится в сообщении в telegram-канале ДИПа. Глава областного минЖКХ Николай Смирнов отметил, что «в основу проекта был заложен образ трамвайного пути, проходящего по всей набережной». Строители провели на набережной облицовку подпорных стен чаши водоема, установили ограждения и сделали нормальный свет, обустроили зарядную станцию для электромобилей, а также пешеходные дорожки и аллеи. Еще на набережной появились детские и спортивные площадки, памп-трек и арт-объекты. На все это ушло два года. департамент информполитики Свердловской области Фото: департамент информполитики Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волчанске (Свердловская область), в самом маленьком городе с трамвайным сообщением в России, открыли новую набережную — за 463 миллиона рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Проект-мечту жителей города удалось осуществить благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“ национального проекта „Жилье и городская среда“ и поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева», — говорится в сообщении в telegram-канале ДИПа. Глава областного минЖКХ Николай Смирнов отметил, что «в основу проекта был заложен образ трамвайного пути, проходящего по всей набережной». Строители провели на набережной облицовку подпорных стен чаши водоема, установили ограждения и сделали нормальный свет, обустроили зарядную станцию для электромобилей, а также пешеходные дорожки и аллеи. Еще на набережной появились детские и спортивные площадки, памп-трек и арт-объекты. На все это ушло два года.