Федеральный министр отдыхает на элитной базе под Екатеринбургом, у него был неожиданный спутник

Глава Минстроя РФ Файзуллин проводит отпуск на Урале

26 октября 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Ирек Файзуллин прибыл в город 26 октября Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прилетел в Екатеринбург не просто для того, чтобы посмотреть на «Битву роботов». По данным URA.RU, топ-чиновник решил провести здесь как минимум часть своего отпуска. Источник агентства областном правительстве знает, что Файзуллин прибыл вечером 25 октября — с женой и двумя детьми. По данным одного бизнесмена, видевшего Файзуллина, он ненадолго заехал в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где в эти дни проходит «Форум будущего». «Уже после закрытия площадки. Причем сопровождал его из аэропорта почему-то [вице-мэр по строительству Рустам] Галямов», — передал собеседник. Он же утверждает, что остановился Файзуллин на одной из престижных загородных баз отдыха. «Ему так понравилось в Екатеринбурге в начале октября (Файзуллин был на форуме 100+ TechnoBuild — прим. ред.), что он решил вот так просто с семьей у нас провести время — подальше от коллег и всяких деятелей, способных испортить любой отпуск», — объяснил инсайдер. Его коллега подтвердил: рабочие вопросы Файзуллин в Екатеринбурге не обсуждает. «Говорят, всем [в городе] объявили: не дай бог кто-то попытается к нему полезть», — делится слухом собеседник. Днем 26 октября Файзуллин отправился в тот же МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», за «Битвой роботов» он наблюдал в компании детей, жены, губернатора Евгения Куйвашева и другого федерального министра Максута Шадаева (Минцифры). Провожая Файзуллина из ЭКСПО, Куйвашев чем-то его одарил, заметил корреспондент. По данным URA.RU, Файзуллин пробудет в Екатеринбурге еще какое-то время. Ирек Файзуллин смотрел за битвой роботов в компании своих детей Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Что подарил Файзуллину губернатор, неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прилетел в Екатеринбург не просто для того, чтобы посмотреть на «Битву роботов». По данным URA.RU, топ-чиновник решил провести здесь как минимум часть своего отпуска. Источник агентства областном правительстве знает, что Файзуллин прибыл вечером 25 октября — с женой и двумя детьми. По данным одного бизнесмена, видевшего Файзуллина, он ненадолго заехал в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где в эти дни проходит «Форум будущего». «Уже после закрытия площадки. Причем сопровождал его из аэропорта почему-то [вице-мэр по строительству Рустам] Галямов», — передал собеседник. Он же утверждает, что остановился Файзуллин на одной из престижных загородных баз отдыха. «Ему так понравилось в Екатеринбурге в начале октября (Файзуллин был на форуме 100+ TechnoBuild — прим. ред.), что он решил вот так просто с семьей у нас провести время — подальше от коллег и всяких деятелей, способных испортить любой отпуск», — объяснил инсайдер. Днем 26 октября Файзуллин отправился в тот же МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», за «Битвой роботов» он наблюдал в компании детей, жены, губернатора Евгения Куйвашева и другого федерального министра Максута Шадаева (Минцифры). Провожая Файзуллина из ЭКСПО, Куйвашев чем-то его одарил, заметил корреспондент. По данным URA.RU, Файзуллин пробудет в Екатеринбурге еще какое-то время.