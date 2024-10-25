Федеральный министр отдыхает на элитной базе под Екатеринбургом, у него был неожиданный спутник

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прилетел в Екатеринбург не просто для того, чтобы посмотреть на «Битву роботов». По данным URA.RU, топ-чиновник решил провести здесь как минимум часть своего отпуска.
Источник агентства областном правительстве знает, что Файзуллин прибыл вечером 25 октября — с женой и двумя детьми. По данным одного бизнесмена, видевшего Файзуллина, он ненадолго заехал в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где в эти дни проходит «Форум будущего». «Уже после закрытия площадки. Причем сопровождал его из аэропорта почему-то [вице-мэр по строительству Рустам] Галямов», — передал собеседник.
Он же утверждает, что остановился Файзуллин на одной из престижных загородных баз отдыха. «Ему так понравилось в Екатеринбурге в начале октября (Файзуллин был на форуме 100+ TechnoBuild — прим. ред.), что он решил вот так просто с семьей у нас провести время — подальше от коллег и всяких деятелей, способных испортить любой отпуск», — объяснил инсайдер.
Его коллега подтвердил: рабочие вопросы Файзуллин в Екатеринбурге не обсуждает. «Говорят, всем [в городе] объявили: не дай бог кто-то попытается к нему полезть», — делится слухом собеседник.
Днем 26 октября Файзуллин отправился в тот же МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», за «Битвой роботов» он наблюдал в компании детей, жены, губернатора Евгения Куйвашева и другого федерального министра Максута Шадаева (Минцифры). Провожая Файзуллина из ЭКСПО, Куйвашев чем-то его одарил, заметил корреспондент. По данным URA.RU, Файзуллин пробудет в Екатеринбурге еще какое-то время.
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