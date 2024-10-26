26 октября 2024

Свердловские трассы окутало мощным туманом

Туман накрыл трассу Пермь-Екатеринбург и загородные дороги вокруг Серова
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, дорога, туман
Водителям в тумане рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию Фото:

В Свердловской области сильный туман накрыл несколько километров трассы Пермь — Екатеринбург. На загородных дорогах вокруг Серова также низкая видимость.

«Внимание! На автодороге Р-242 с 210-го по 214-й километр туман, низкая видимость! Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодор».

Помимо этого, Госавтоинспекция Серова выпустила предупреждение в соцсети «ВКонтакте» о низкой видимости из-за тумана на загородных дорогах. В серовском ГАИ также посоветовали проверить перед ночной поездкой исправность фар.

Ранее ночью 27 октября густой туман заметили на окраине Екатеринбурга — в микрорайоне Солнечный (Чкаловский район). Вскоре он продвинулся к Академическому району и жилому району Вторчермет. Некоторые очевидцы писали о запахе гари с приходом тумана.

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В Свердловской области сильный туман накрыл несколько километров трассы Пермь — Екатеринбург. На загородных дорогах вокруг Серова также низкая видимость. «Внимание! На автодороге Р-242 с 210-го по 214-й километр туман, низкая видимость! Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодор». Помимо этого, Госавтоинспекция Серова выпустила предупреждение в соцсети «ВКонтакте» о низкой видимости из-за тумана на загородных дорогах. В серовском ГАИ также посоветовали проверить перед ночной поездкой исправность фар. Ранее ночью 27 октября густой туман заметили на окраине Екатеринбурга — в микрорайоне Солнечный (Чкаловский район). Вскоре он продвинулся к Академическому району и жилому району Вторчермет. Некоторые очевидцы писали о запахе гари с приходом тумана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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