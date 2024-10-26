26 октября 2024

Екатеринбурженка потеряла десятки тысяч рублей из-за отравления в кафе «Старик Хинкалыч». Фото

Екатеринбурженка потеряла 70 тысяч из-за отравления в кафе «Старик Хинкалыч»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку не устраивают условия компенсации Фото:

Екатеринбурженка потеряла 70 тысяч рублей своего дохода из-за отравления в популярной сети кафе «Старик Хинкалыч». У девушки обнаружили бактерию шигеллы. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Я с подругой ужинала в „Старик Хинкалыч“ в Академическом районе и получила бактерию шигеллу. Испортили мне здоровье, я загибалась от боли в животе до слез. Я пролежала дома 5 дней, за которые потеряла 62500 своего дохода, еще потратила на анализы и лекарства больше шести тысяч», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова девушки.

Екатеринбурженка рассказала, что сотрудники заведения не соблюдают санитарные нормы: повара работают без перчаток, посуда и столовые приборы стоят в открытом виде в зале, где мимо ходят посетители. Администрация заведения ответила, что после подтверждения диагноза вернет деньги за ужин, лекарства и подарит сертификат на пять тысяч рублей. Девушку не устраивают условия компенсации, она намерена разобраться в этой ситуации.

На сдачу анализов и лекарства девушка потратила больше шести тысяч рублей
На сдачу анализов и лекарства девушка потратила больше шести тысяч рублей

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Екатеринбурженка потеряла 70 тысяч рублей своего дохода из-за отравления в популярной сети кафе «Старик Хинкалыч». У девушки обнаружили бактерию шигеллы. Об этом она рассказала в соцсетях. «Я с подругой ужинала в „Старик Хинкалыч“ в Академическом районе и получила бактерию шигеллу. Испортили мне здоровье, я загибалась от боли в животе до слез. Я пролежала дома 5 дней, за которые потеряла 62500 своего дохода, еще потратила на анализы и лекарства больше шести тысяч», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова девушки. Екатеринбурженка рассказала, что сотрудники заведения не соблюдают санитарные нормы: повара работают без перчаток, посуда и столовые приборы стоят в открытом виде в зале, где мимо ходят посетители. Администрация заведения ответила, что после подтверждения диагноза вернет деньги за ужин, лекарства и подарит сертификат на пять тысяч рублей. Девушку не устраивают условия компенсации, она намерена разобраться в этой ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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