Екатеринбурженка потеряла десятки тысяч рублей из-за отравления в кафе «Старик Хинкалыч». Фото

Екатеринбурженка потеряла 70 тысяч из-за отравления в кафе «Старик Хинкалыч»

27 октября 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Девушку не устраивают условия компенсации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбурженка потеряла 70 тысяч рублей своего дохода из-за отравления в популярной сети кафе «Старик Хинкалыч». У девушки обнаружили бактерию шигеллы. Об этом она рассказала в соцсетях. «Я с подругой ужинала в „Старик Хинкалыч“ в Академическом районе и получила бактерию шигеллу. Испортили мне здоровье, я загибалась от боли в животе до слез. Я пролежала дома 5 дней, за которые потеряла 62500 своего дохода, еще потратила на анализы и лекарства больше шести тысяч», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова девушки. Екатеринбурженка рассказала, что сотрудники заведения не соблюдают санитарные нормы: повара работают без перчаток, посуда и столовые приборы стоят в открытом виде в зале, где мимо ходят посетители. Администрация заведения ответила, что после подтверждения диагноза вернет деньги за ужин, лекарства и подарит сертификат на пять тысяч рублей. Девушку не устраивают условия компенсации, она намерена разобраться в этой ситуации. На сдачу анализов и лекарства девушка потратила больше шести тысяч рублей telegram-канал «Злой Екатеринбург» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка потеряла 70 тысяч рублей своего дохода из-за отравления в популярной сети кафе «Старик Хинкалыч». У девушки обнаружили бактерию шигеллы. Об этом она рассказала в соцсетях. «Я с подругой ужинала в „Старик Хинкалыч“ в Академическом районе и получила бактерию шигеллу. Испортили мне здоровье, я загибалась от боли в животе до слез. Я пролежала дома 5 дней, за которые потеряла 62500 своего дохода, еще потратила на анализы и лекарства больше шести тысяч», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова девушки. Екатеринбурженка рассказала, что сотрудники заведения не соблюдают санитарные нормы: повара работают без перчаток, посуда и столовые приборы стоят в открытом виде в зале, где мимо ходят посетители. Администрация заведения ответила, что после подтверждения диагноза вернет деньги за ужин, лекарства и подарит сертификат на пять тысяч рублей. Девушку не устраивают условия компенсации, она намерена разобраться в этой ситуации.