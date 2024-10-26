Екатеринбурженка потеряла 70 тысяч рублей своего дохода из-за отравления в популярной сети кафе «Старик Хинкалыч». У девушки обнаружили бактерию шигеллы. Об этом она рассказала в соцсетях.
«Я с подругой ужинала в „Старик Хинкалыч“ в Академическом районе и получила бактерию шигеллу. Испортили мне здоровье, я загибалась от боли в животе до слез. Я пролежала дома 5 дней, за которые потеряла 62500 своего дохода, еще потратила на анализы и лекарства больше шести тысяч», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова девушки.
Екатеринбурженка рассказала, что сотрудники заведения не соблюдают санитарные нормы: повара работают без перчаток, посуда и столовые приборы стоят в открытом виде в зале, где мимо ходят посетители. Администрация заведения ответила, что после подтверждения диагноза вернет деньги за ужин, лекарства и подарит сертификат на пять тысяч рублей. Девушку не устраивают условия компенсации, она намерена разобраться в этой ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!