Российский танк выдержал налет стаи ударных дронов благодаря «хитрости»

Российский танк Т-72Б3М успешно выдержал налет стаи ударных дронов и прошел через минное поле. Это стало возможным благодаря специальным технологиям, призванным увеличить выживаемость танка на поле боя.
«Танк Т-72Б3М выдержал налет стаи ударных дронов и перешел минное поле противника благодаря броне и нескольким слоям „хитрой“ защиты», — пишет telegram-канал Zvezdanews. Там же отмечают, что основную роль в отражении атак дронов играет защитная сетка, которая эффективно отражает большинство ударов.
Использование многослойной защиты позволяет Т-72Б3М эффективно противостоять не только дронам, но и другим видам вооружений. Проход через минное поле стал возможен благодаря наличию технологий по обнаружению и нейтрализации мин.
Ранее российские военные на горящем танке ворвались в Селидово в ДНР. Эпичные кадры были опубликованы волонтерами Народного фонда. Огневой прорыв военнослужащие совершили с южной стороны города.
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