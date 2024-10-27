Российский танк выдержал налет стаи ударных дронов благодаря «хитрости»

Танк Т-72Б3М выдержал атаку ударных дронов благодаря броне и многослойной защите
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Танк Т-72Б3М успешно выдержал налет стаи ударных БПЛА
Танк Т-72Б3М успешно выдержал налет стаи ударных БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский танк Т-72Б3М успешно выдержал налет стаи ударных дронов и прошел через минное поле. Это стало возможным благодаря специальным технологиям, призванным увеличить выживаемость танка на поле боя.

«Танк Т-72Б3М выдержал налет стаи ударных дронов и перешел минное поле противника благодаря броне и нескольким слоям „хитрой“ защиты», — пишет telegram-канал Zvezdanews. Там же отмечают, что основную роль в отражении атак дронов играет защитная сетка, которая эффективно отражает большинство ударов.

Использование многослойной защиты позволяет Т-72Б3М эффективно противостоять не только дронам, но и другим видам вооружений. Проход через минное поле стал возможен благодаря наличию технологий по обнаружению и нейтрализации мин.

Ранее российские военные на горящем танке ворвались в Селидово в ДНР. Эпичные кадры были опубликованы волонтерами Народного фонда. Огневой прорыв военнослужащие совершили с южной стороны города.

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Российский танк Т-72Б3М успешно выдержал налет стаи ударных дронов и прошел через минное поле. Это стало возможным благодаря специальным технологиям, призванным увеличить выживаемость танка на поле боя. «Танк Т-72Б3М выдержал налет стаи ударных дронов и перешел минное поле противника благодаря броне и нескольким слоям „хитрой“ защиты», — пишет telegram-канал Zvezdanews. Там же отмечают, что основную роль в отражении атак дронов играет защитная сетка, которая эффективно отражает большинство ударов. Использование многослойной защиты позволяет Т-72Б3М эффективно противостоять не только дронам, но и другим видам вооружений. Проход через минное поле стал возможен благодаря наличию технологий по обнаружению и нейтрализации мин. Ранее российские военные на горящем танке ворвались в Селидово в ДНР. Эпичные кадры были опубликованы волонтерами Народного фонда. Огневой прорыв военнослужащие совершили с южной стороны города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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