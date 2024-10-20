ВСУ во главе с командиром сдались в плен ВС РФ

20 октября 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

ВСУ сдались в плен российским военным в ДНР, передает ТАСС Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Adriana M. Diaz-Brown новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На донецком направлении украинская бригада вместе с командиром попала в засаду, в результате трое военных погибли, а семеро бойцов были взяты в плен. Об этом сообщает ТАСС. «Десять солдат ВСУ во главе с командиром попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР», — передают журналисты. Отмечается, что трое солдат из числа противника были ликвидированы, остальные были взяты в плен ВС РФ. Российские бойцы на днях в ДНР освободили от украинских военных населенный пункт Зоряное. Ранее российский снайпер с позывным Харам рассказал, что ВСУ в районе Укрианска (ДНР) переодеваются в пенсионеров, чтобы избежать внимания российских солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На донецком направлении украинская бригада вместе с командиром попала в засаду, в результате трое военных погибли, а семеро бойцов были взяты в плен. Об этом сообщает ТАСС. «Десять солдат ВСУ во главе с командиром попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР», — передают журналисты. Отмечается, что трое солдат из числа противника были ликвидированы, остальные были взяты в плен ВС РФ. Российские бойцы на днях в ДНР освободили от украинских военных населенный пункт Зоряное. Ранее российский снайпер с позывным Харам рассказал, что ВСУ в районе Укрианска (ДНР) переодеваются в пенсионеров, чтобы избежать внимания российских солдат.