На донецком направлении украинская бригада вместе с командиром попала в засаду, в результате трое военных погибли, а семеро бойцов были взяты в плен. Об этом сообщает ТАСС.
«Десять солдат ВСУ во главе с командиром попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР», — передают журналисты. Отмечается, что трое солдат из числа противника были ликвидированы, остальные были взяты в плен ВС РФ.
Российские бойцы на днях в ДНР освободили от украинских военных населенный пункт Зоряное. Ранее российский снайпер с позывным Харам рассказал, что ВСУ в районе Укрианска (ДНР) переодеваются в пенсионеров, чтобы избежать внимания российских солдат.
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