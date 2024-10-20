ВСУ во главе с командиром сдались в плен ВС РФ

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ВСУ сдались в плен российским военным в ДНР, передает ТАСС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На донецком направлении украинская бригада вместе с командиром попала в засаду, в результате трое военных погибли, а семеро бойцов были взяты в плен. Об этом сообщает ТАСС.

«Десять солдат ВСУ во главе с командиром попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР», — передают журналисты. Отмечается, что трое солдат из числа противника были ликвидированы, остальные были взяты в плен ВС РФ.

Российские бойцы на днях в ДНР освободили от украинских военных населенный пункт Зоряное. Ранее российский снайпер с позывным Харам рассказал, что ВСУ в районе Укрианска (ДНР) переодеваются в пенсионеров, чтобы избежать внимания российских солдат.

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На донецком направлении украинская бригада вместе с командиром попала в засаду, в результате трое военных погибли, а семеро бойцов были взяты в плен. Об этом сообщает ТАСС. «Десять солдат ВСУ во главе с командиром попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР», — передают журналисты. Отмечается, что трое солдат из числа противника были ликвидированы, остальные были взяты в плен ВС РФ. Российские бойцы на днях в ДНР освободили от украинских военных населенный пункт Зоряное. Ранее российский снайпер с позывным Харам рассказал, что ВСУ в районе Укрианска (ДНР) переодеваются в пенсионеров, чтобы избежать внимания российских солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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