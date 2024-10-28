Седьмого ребенка родила жительница Челябинска

В семье Елизаветы и Вячеслава Казаковых из Челябинска 24 октября родился седьмой ребенок. Родители не исключают, что в будущем у них появится восьмой ребенок.
«Старшие дети не ревнуют к малышам и уже спрашивают, когда у них появится восьмой братик или сестренка. [Мы] не исключаем, что это возможно», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на слова Елизаветы.
Артемий стал седьмым ребенком в семье. Елизавета с Вячеславом не обсуждали, сколько хотят детей. Но женщина сразу поставила условие, что аборты делать не будет.
Десять лет назад у пары родился первый ребенок. Спустя полтора года на свет появился второй сынишка, потом дочка, за ней еще два сына и дочка. Младшей девочке сейчас полтора года.
С детьми родители справляются без помощи бабушек — они еще работают. Вячеслав работает машинистом поезда. Он старается во всем помогать с детьми, но большую часть времени Елизавета полагается на себя.
Живет семья в обычной трехкомнатной квартире. Родители постарались максимально организовать пространство, чтобы было место для учебы и для игр.
В Челябинске ранее 67-летняя женщина родила ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, в 2023 году в Челябинске самой молодой маме было 15 лет, самой возрастной маме — 67 лет.
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