28 октября 2024

Седьмого ребенка родила жительница Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители не исключают, что у них появится восьмой ребенок
Родители не исключают, что у них появится восьмой ребенок Фото:

В семье Елизаветы и Вячеслава Казаковых из Челябинска 24 октября родился седьмой ребенок. Родители не исключают, что в будущем у них появится восьмой ребенок.

«Старшие дети не ревнуют к малышам и уже спрашивают, когда у них появится восьмой братик или сестренка. [Мы] не исключаем, что это возможно», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на слова Елизаветы.

Артемий стал седьмым ребенком в семье. Елизавета с Вячеславом не обсуждали, сколько хотят детей. Но женщина сразу поставила условие, что аборты делать не будет.

Десять лет назад у пары родился первый ребенок. Спустя полтора года на свет появился второй сынишка, потом дочка, за ней еще два сына и дочка. Младшей девочке сейчас полтора года.

С детьми родители справляются без помощи бабушек — они еще работают. Вячеслав работает машинистом поезда. Он старается во всем помогать с детьми, но большую часть времени Елизавета полагается на себя.

Живет семья в обычной трехкомнатной квартире. Родители постарались максимально организовать пространство, чтобы было место для учебы и для игр.

В Челябинске ранее 67-летняя женщина родила ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, в 2023 году в Челябинске самой молодой маме было 15 лет, самой возрастной маме — 67 лет.

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В семье Елизаветы и Вячеслава Казаковых из Челябинска 24 октября родился седьмой ребенок. Родители не исключают, что в будущем у них появится восьмой ребенок. «Старшие дети не ревнуют к малышам и уже спрашивают, когда у них появится восьмой братик или сестренка. [Мы] не исключаем, что это возможно», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на слова Елизаветы. Артемий стал седьмым ребенком в семье. Елизавета с Вячеславом не обсуждали, сколько хотят детей. Но женщина сразу поставила условие, что аборты делать не будет. Десять лет назад у пары родился первый ребенок. Спустя полтора года на свет появился второй сынишка, потом дочка, за ней еще два сына и дочка. Младшей девочке сейчас полтора года. С детьми родители справляются без помощи бабушек — они еще работают. Вячеслав работает машинистом поезда. Он старается во всем помогать с детьми, но большую часть времени Елизавета полагается на себя. Живет семья в обычной трехкомнатной квартире. Родители постарались максимально организовать пространство, чтобы было место для учебы и для игр. В Челябинске ранее 67-летняя женщина родила ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, в 2023 году в Челябинске самой молодой маме было 15 лет, самой возрастной маме — 67 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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