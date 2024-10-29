Появилось видео ДТП на свердловском комбинате, где БелАЗ раздавил рабочих

Машина с рабочими попала в слепую зону самосвала
Видео аварии на Качканарском горно-обогатительном комбинате (Свердловская область), где БелАЗ переехал насмерть двух рабочих на внедорожнике, появилось в сети. Кадры публикует telegram-канал Ural Mash.
Как оказалось, автомобиль УАЗ-патриот въехал в слепую зону самосвала БелАЗ, который разворачивался перед разгрузкой. Двое рабочих скончались на месте аварии. На комбинате собрали комиссию, которая ведет расследование обстоятельств ЧП.
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