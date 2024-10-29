Появилось видео ДТП на свердловском комбинате, где БелАЗ раздавил рабочих

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Качканарского горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). Свердловская область, Качканар, добыча руды, спецтехника, белаз, качканарский гок, кгок, евраз кгок
Машина с рабочими попала в слепую зону самосвала Фото:

Видео аварии на Качканарском горно-обогатительном комбинате (Свердловская область), где БелАЗ переехал насмерть двух рабочих на внедорожнике, появилось в сети. Кадры публикует telegram-канал Ural Mash.

Как оказалось, автомобиль УАЗ-патриот въехал в слепую зону самосвала БелАЗ, который разворачивался перед разгрузкой. Двое рабочих скончались на месте аварии. На комбинате собрали комиссию, которая ведет расследование обстоятельств ЧП.

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Видео аварии на Качканарском горно-обогатительном комбинате (Свердловская область), где БелАЗ переехал насмерть двух рабочих на внедорожнике, появилось в сети. Кадры публикует telegram-канал Ural Mash. Как оказалось, автомобиль УАЗ-патриот въехал в слепую зону самосвала БелАЗ, который разворачивался перед разгрузкой. Двое рабочих скончались на месте аварии. На комбинате собрали комиссию, которая ведет расследование обстоятельств ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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