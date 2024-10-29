29 октября 2024

«Сбер» приостанавливает запись на сделки по «Семейной ипотеке»

© Служба новостей «URA.RU»
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В банке закончился лимит средств на ипотечную программу
В банке закончился лимит средств на ипотечную программу Фото:

В Сбербанке закончился лимит, направленный из федерального бюджета на поддержку программы «Семейной ипотеки». Из-за этого банком была приостановлена запись на сделки. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбера».

«С 30 октября Сбербанк приостанавливает запись на сделки по „Семейной ипотеке“ в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ. Однако прием заявок по программе ведется без перерыва», — передает ТАСС со ссылкой на представителей банка.

В пресс-службе «Сбера» уточнили, что с 30 октября повышаются ставки по «Семейной ипотеке» со сверхлимитом денежных средств. Речь идет об увеличении на 1-4 процентных пункта в зависимости от суммы кредита.

Минимальная ставка будет колебаться от 9,4% до 10% в зависимости от региона. В банке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита по программе «Семейная ипотека» оформляется по льготной ставке 6%. А сумма свыше лимита — по стандартной ставке банка.

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В Сбербанке закончился лимит, направленный из федерального бюджета на поддержку программы «Семейной ипотеки». Из-за этого банком была приостановлена запись на сделки. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбера». «С 30 октября Сбербанк приостанавливает запись на сделки по „Семейной ипотеке“ в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ. Однако прием заявок по программе ведется без перерыва», — передает ТАСС со ссылкой на представителей банка. В пресс-службе «Сбера» уточнили, что с 30 октября повышаются ставки по «Семейной ипотеке» со сверхлимитом денежных средств. Речь идет об увеличении на 1-4 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Минимальная ставка будет колебаться от 9,4% до 10% в зависимости от региона. В банке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита по программе «Семейная ипотека» оформляется по льготной ставке 6%. А сумма свыше лимита — по стандартной ставке банка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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