29 октября 2024

Куйвашев поручил усилить антитеррор в Свердловской области

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Власти установят более тесное взаимодействие с силовиками Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защищенность в местах массового пребывания людей и на различных объектах в муниципалитетах. Это решение было принято в ходе заседания антитеррористической комиссии, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Вопросы повышения антитеррористической защищенности мы рассматриваем постоянно. Работа в этом направлении ведется не первый год, многое удалось сделать», — пояснил Куйвашев, отметив, что правоохранители указывают на уязвимые места в регионе перед террористическими угрозами.

По его словам, сложившаяся ситуация требует от властей дополнительных действий. Губернатор также акцентировал внимание на необходимости более тесного сотрудничества муниципальных властей с правоохранительными органами.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защищенность в местах массового пребывания людей и на различных объектах в муниципалитетах. Это решение было принято в ходе заседания антитеррористической комиссии, рассказали в департаменте информполитики региона. «Вопросы повышения антитеррористической защищенности мы рассматриваем постоянно. Работа в этом направлении ведется не первый год, многое удалось сделать», — пояснил Куйвашев, отметив, что правоохранители указывают на уязвимые места в регионе перед террористическими угрозами. По его словам, сложившаяся ситуация требует от властей дополнительных действий. Губернатор также акцентировал внимание на необходимости более тесного сотрудничества муниципальных властей с правоохранительными органами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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