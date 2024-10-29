Общество Куйвашев поручил усилить антитеррор в Свердловской области 30 октября 2024 в 10:57 Размер текста - 17 + Власти установят более тесное взаимодействие с силовиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защищенность в местах массового пребывания людей и на различных объектах в муниципалитетах. Это решение было принято в ходе заседания антитеррористической комиссии, рассказали в департаменте информполитики региона. «Вопросы повышения антитеррористической защищенности мы рассматриваем постоянно. Работа в этом направлении ведется не первый год, многое удалось сделать», — пояснил Куйвашев, отметив, что правоохранители указывают на уязвимые места в регионе перед террористическими угрозами. По его словам, сложившаяся ситуация требует от властей дополнительных действий. Губернатор также акцентировал внимание на необходимости более тесного сотрудничества муниципальных властей с правоохранительными органами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защищенность в местах массового пребывания людей и на различных объектах в муниципалитетах. Это решение было принято в ходе заседания антитеррористической комиссии, рассказали в департаменте информполитики региона. «Вопросы повышения антитеррористической защищенности мы рассматриваем постоянно. Работа в этом направлении ведется не первый год, многое удалось сделать», — пояснил Куйвашев, отметив, что правоохранители указывают на уязвимые места в регионе перед террористическими угрозами. По его словам, сложившаяся ситуация требует от властей дополнительных действий. Губернатор также акцентировал внимание на необходимости более тесного сотрудничества муниципальных властей с правоохранительными органами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям