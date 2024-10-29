Куйвашев поручил усилить антитеррор в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить антитеррористическую защищенность в местах массового пребывания людей и на различных объектах в муниципалитетах. Это решение было принято в ходе заседания антитеррористической комиссии, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Вопросы повышения антитеррористической защищенности мы рассматриваем постоянно. Работа в этом направлении ведется не первый год, многое удалось сделать», — пояснил Куйвашев, отметив, что правоохранители указывают на уязвимые места в регионе перед террористическими угрозами.
По его словам, сложившаяся ситуация требует от властей дополнительных действий. Губернатор также акцентировал внимание на необходимости более тесного сотрудничества муниципальных властей с правоохранительными органами.
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