Беременная екатеринбурженка объяснила, почему сбежала в одних тапках из дома

Беременная екатеринбурженка сбежала из дома, не желая улетать в Казахстан

30 октября 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Девушка сбежала, устав от гиперконтроля со стороны мамы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Беременная девушка, сбежавшая из дома и попавшая в розыск, не хотела улетать в Казахстан, куда ее намеревалась выслать мама. 19-летняя екатеринбурженка Олеся рассказала URA.RU, что устала от родительской гиперопеки и хочет жить самостоятельно. Девушку хотели «спрятать» в небольшой казахской деревушке Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Слишком опекают [родственники]. За меня решили, куда поступить, их не устраивает моя жизнь, как я гуляю, одеваюсь и прочее. Но я считаю, это моя жизнь, и только мне решать, как жить, пусть все мои ошибки будут моими. Последней каплей было то, что меня хотели отправить в Казахстан, даже купили билеты. А я не захотела отправляться туда и поэтому сбежала», — заявила беглянка корреспонденту. Она с мамой приехала из Казахстана в Россию пять лет назад, закончила здесь школу и прекрасно говорит по-русски. Девушка поступила в техникум на эколога (из-за готовящегося отъезда мать забрала документы из учреждения — URA.RU). Потом встретила парня, от которого забеременела. «Отец ребенка „разгуляй“, играет в игры, никакой любви, заботы, цветов уже год не видела. Даже хороших слов очень мало. Давно прошли теплые чувства, он не раз показал, как ему плевать на меня и ребенка, которого сделал. Он предложил денег на аборт. Я отказала», — говорит Олеся. Девушка встретила достойного парня, который готов позаботиться о ней и ее малыше Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Она решила родить и растить ребенка самостоятельно. По ее словам, мама была в шоке от известия, что станет бабушкой, ругалась, но все же смирилась с выбором дочери. Тем не менее она решила отправить ее в Казахстан. «Закрыть меня там в деревне, в доме, чтобы я никуда не ходила, ни с кем не общалась. Но я хочу жить так, как хочу я, а не другие люди. Ведь это моя единственная жизнь, и без ошибок все равно никуда», — рассуждает 19-летняя девушка.



Она призналась, что встретила другого человека, который полюбил ее и готов принять с будущим ребенком. Именно этот мужчина увез ее из дома после очередного скандала с мамой. «Он мне успел доказать, что ему не все равно на меня, что я ему дорога. Моего будущего малыша он готов принять как своего. Его слова подкрепляются действиями», — уверяет Олеся. Девушка мечтает получить гражданство РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сейчас она живет у своего возлюбленного, чье имя и адрес по понятным причинам не раскрывает. С мамой она выходит на связь, чтобы успокоить, что с ней все хорошо. «Я люблю свою маму, очень понимаю ее, но ребенок взрослеет, и когда-то родителям нужно остановиться и дать ему самому построить свою жизнь. Я устала от гиперопеки и гиперконтроля. Поддержка и понимание — вот чего мне не хватает», — посетовала девушка. Как сообщало агентство, она убежала из дома в одних спортивных штанах, кофте и резиновых тапочках. Молодой человек уже заказал возлюбленной новую одежду. В ближайшее время Олеся намерена встать на учет и восстановиться в техникуме, чтобы продолжить учебу. Она надеется, что мама поймет ее и простит и позволит самой сделать выбор — где, как и с кем ей жить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беременная девушка, сбежавшая из дома и попавшая в розыск, не хотела улетать в Казахстан, куда ее намеревалась выслать мама. 19-летняя екатеринбурженка Олеся рассказала URA.RU, что устала от родительской гиперопеки и хочет жить самостоятельно. «Слишком опекают [родственники]. За меня решили, куда поступить, их не устраивает моя жизнь, как я гуляю, одеваюсь и прочее. Но я считаю, это моя жизнь, и только мне решать, как жить, пусть все мои ошибки будут моими. Последней каплей было то, что меня хотели отправить в Казахстан, даже купили билеты. А я не захотела отправляться туда и поэтому сбежала», — заявила беглянка корреспонденту. Она с мамой приехала из Казахстана в Россию пять лет назад, закончила здесь школу и прекрасно говорит по-русски. Девушка поступила в техникум на эколога (из-за готовящегося отъезда мать забрала документы из учреждения — URA.RU). Потом встретила парня, от которого забеременела. «Отец ребенка „разгуляй“, играет в игры, никакой любви, заботы, цветов уже год не видела. Даже хороших слов очень мало. Давно прошли теплые чувства, он не раз показал, как ему плевать на меня и ребенка, которого сделал. Он предложил денег на аборт. Я отказала», — говорит Олеся. Она решила родить и растить ребенка самостоятельно. По ее словам, мама была в шоке от известия, что станет бабушкой, ругалась, но все же смирилась с выбором дочери. Тем не менее она решила отправить ее в Казахстан. «Закрыть меня там в деревне, в доме, чтобы я никуда не ходила, ни с кем не общалась. Но я хочу жить так, как хочу я, а не другие люди. Ведь это моя единственная жизнь, и без ошибок все равно никуда», — рассуждает 19-летняя девушка. Она призналась, что встретила другого человека, который полюбил ее и готов принять с будущим ребенком. Именно этот мужчина увез ее из дома после очередного скандала с мамой. «Он мне успел доказать, что ему не все равно на меня, что я ему дорога. Моего будущего малыша он готов принять как своего. Его слова подкрепляются действиями», — уверяет Олеся. Сейчас она живет у своего возлюбленного, чье имя и адрес по понятным причинам не раскрывает. С мамой она выходит на связь, чтобы успокоить, что с ней все хорошо. «Я люблю свою маму, очень понимаю ее, но ребенок взрослеет, и когда-то родителям нужно остановиться и дать ему самому построить свою жизнь. Я устала от гиперопеки и гиперконтроля. Поддержка и понимание — вот чего мне не хватает», — посетовала девушка. Как сообщало агентство, она убежала из дома в одних спортивных штанах, кофте и резиновых тапочках. Молодой человек уже заказал возлюбленной новую одежду. В ближайшее время Олеся намерена встать на учет и восстановиться в техникуме, чтобы продолжить учебу. Она надеется, что мама поймет ее и простит и позволит самой сделать выбор — где, как и с кем ей жить.