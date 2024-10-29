29 октября 2024

Задержанные свердловские экстремисты избивали больных зеков

Кураторы из Франции вербовали свердловских экстремистов с помощью идеологии АУЕ*
© Служба новостей «URA.RU»
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Экстремисты издевались даже над теми, кто был болен и проходил лечение (архивное фото) Фото:

Задержанные по обвинению в экстремизме свердловчане выбирали жертв из числа заключенных и жестоко избивали. Иногда их жертвами становились арестанты, которые проходили лечение в медсанчасти. Подробности дела URA.RU приоткрыл источник, близкий к силовым кругам.

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«Основной принцип работы экстремистского движения заключалось в выборе жертвы из числа осужденных. Этот человек объявлялся „гадом“ и подвергался жестоким избиениям со стороны других заключенных. Известны вопиющие случаи, которые идут в разрез даже с понятиями зоны. Например, экстремистски настроенные зеки били других арестантов в больничных палатах, пока те были на лечении», — рассказал собеседник агентства.

Пытки снимали на видео и отправляли кураторам — предположительно, они из Франции, в том числе и сотрудники французских спецслужб. Модераторы создавали на территории России ячейки, в которые вербовали людей, в основном тех, кто отбывает сроки в тюрьмах. Для вовлечения зеков кураторы активно использовали идеологию АУЕ* — «Арестантского уголовного единства», которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России

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Задержанные по обвинению в экстремизме свердловчане выбирали жертв из числа заключенных и жестоко избивали. Иногда их жертвами становились арестанты, которые проходили лечение в медсанчасти. Подробности дела URA.RU приоткрыл источник, близкий к силовым кругам. «Основной принцип работы экстремистского движения заключалось в выборе жертвы из числа осужденных. Этот человек объявлялся „гадом“ и подвергался жестоким избиениям со стороны других заключенных. Известны вопиющие случаи, которые идут в разрез даже с понятиями зоны. Например, экстремистски настроенные зеки били других арестантов в больничных палатах, пока те были на лечении», — рассказал собеседник агентства. Пытки снимали на видео и отправляли кураторам — предположительно, они из Франции, в том числе и сотрудники французских спецслужб. Модераторы создавали на территории России ячейки, в которые вербовали людей, в основном тех, кто отбывает сроки в тюрьмах. Для вовлечения зеков кураторы активно использовали идеологию АУЕ* — «Арестантского уголовного единства», которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ. *движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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