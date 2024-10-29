Челябинцам предложили зарплату от 320 тысяч рублей за смену. Скрин

Челябинским водителям категории С предложили работу по 320 тысяч рублей за вахту
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный строительный форум 100+ Techno Build. День первый. Екатеринбург, грузовики
Компании готовы платить высокие зарплаты водителям категорий С и E Фото:

Челябинцам, которые владеют правами категории С, предложили работу с зарплатой в 320 тысяч рублей за вахтовую смену длиной от 45 до 60 дней. Потенциальным сотрудникам прогарантировали проезд, питание, проживание и другие бонусы. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Требуетcя водитeль автoцистеpны (кaтегория С) на автомобиль „Урал“ для доставки технической воды в горной местности нa бурoвых участках Хaбарoвскогo и Kрaснoярcкого кpaя, а также Якутии. От 320 тысяч рублей зa 60 дней вaxты», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления отметил, что соискателям предлагается официальное трудоустройство с северным стажем, дополнительным отпуском и правом на льготную пенсию. Работодатель рассматривает резюме претендентов, у которых есть подтвержденный опыт работы от трех лет.

По 301 тысяче рублей за 45-дневную вахтовую смену готова платить другая транспортная компания, которая ищет водителей нефтевозов нa Baнкopcкий клаcтеp месторождeний. Организация заявляет официальное трудоустройство, дорогу за счет работодателя, оплачиваемый 52-дневный отпуск.

Также предприятия готовы платить до 280 тысяч за вахту лицензированным охранникам на зoлотодобывaющий карьер в Иркутcкой oбласти, водителям категории E в Красноярский край, слесарям ремонтникам в Свердловскую область. Выплаты гарантируют дважды в месяц.

Как сообщало URA.RU ранее, рабочим в Челябинской области стали предлагать зарплату размером до 300 тысяч рублей до вычета налогов. В частности, организациям региона требуются маляры по металлу.

Предприятие готово взять на работу водителя со стажем от трех лет
Предприятие готово взять на работу водителя со стажем от трех лет

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Челябинцам, которые владеют правами категории С, предложили работу с зарплатой в 320 тысяч рублей за вахтовую смену длиной от 45 до 60 дней. Потенциальным сотрудникам прогарантировали проезд, питание, проживание и другие бонусы. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Требуетcя водитeль автoцистеpны (кaтегория С) на автомобиль „Урал“ для доставки технической воды в горной местности нa бурoвых участках Хaбарoвскогo и Kрaснoярcкого кpaя, а также Якутии. От 320 тысяч рублей зa 60 дней вaxты», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления отметил, что соискателям предлагается официальное трудоустройство с северным стажем, дополнительным отпуском и правом на льготную пенсию. Работодатель рассматривает резюме претендентов, у которых есть подтвержденный опыт работы от трех лет. По 301 тысяче рублей за 45-дневную вахтовую смену готова платить другая транспортная компания, которая ищет водителей нефтевозов нa Baнкopcкий клаcтеp месторождeний. Организация заявляет официальное трудоустройство, дорогу за счет работодателя, оплачиваемый 52-дневный отпуск. Также предприятия готовы платить до 280 тысяч за вахту лицензированным охранникам на зoлотодобывaющий карьер в Иркутcкой oбласти, водителям категории E в Красноярский край, слесарям ремонтникам в Свердловскую область. Выплаты гарантируют дважды в месяц. Как сообщало URA.RU ранее, рабочим в Челябинской области стали предлагать зарплату размером до 300 тысяч рублей до вычета налогов. В частности, организациям региона требуются маляры по металлу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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