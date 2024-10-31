Экс-глава охраны больницы Миасса ответит в суде за фиктивное трудоустройство. Видео

31 октября 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрит дело в отношении Алексея Семченкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дело бывшего начальника отдела безопасности горбольницы №2 Миасса (Челябинская область) Алексея Семченкова, обвиняемого в крупном мошенничестве, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что в ходе следствия Семченков полностью возместил причиненный ущерб, более 5 млн рублей. Не исключено, что это станет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Новость по теме Мертвые души в больнице Миасса: ФСБ вскрыла мошенничество начальника охраны. Видео Семченков был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Ему предъявили обвинения в крупном мошенничестве. Следствие полагает, что с 2019 по 2024 года он устроил на работу 13 сотрудников. При этом на рабочем месте те не появлялись. Их заработную плату Семченков присваивал себе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дело бывшего начальника отдела безопасности горбольницы №2 Миасса (Челябинская область) Алексея Семченкова, обвиняемого в крупном мошенничестве, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что в ходе следствия Семченков полностью возместил причиненный ущерб, более 5 млн рублей. Не исключено, что это станет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Семченков был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Ему предъявили обвинения в крупном мошенничестве. Следствие полагает, что с 2019 по 2024 года он устроил на работу 13 сотрудников. При этом на рабочем месте те не появлялись. Их заработную плату Семченков присваивал себе.