Экс-глава охраны больницы Миасса ответит в суде за фиктивное трудоустройство. Видео

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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, дело, судья
Суд рассмотрит дело в отношении Алексея Семченкова Фото:

Дело бывшего начальника отдела безопасности горбольницы №2 Миасса (Челябинская область) Алексея Семченкова, обвиняемого в крупном мошенничестве, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что в ходе следствия Семченков полностью возместил причиненный ущерб, более 5 млн рублей. Не исключено, что это станет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

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Семченков был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Ему предъявили обвинения в крупном мошенничестве. Следствие полагает, что с 2019 по 2024 года он устроил на работу 13 сотрудников. При этом на рабочем месте те не появлялись. Их заработную плату Семченков присваивал себе.

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Дело бывшего начальника отдела безопасности горбольницы №2 Миасса (Челябинская область) Алексея Семченкова, обвиняемого в крупном мошенничестве, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что в ходе следствия Семченков полностью возместил причиненный ущерб, более 5 млн рублей. Не исключено, что это станет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Семченков был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Ему предъявили обвинения в крупном мошенничестве. Следствие полагает, что с 2019 по 2024 года он устроил на работу 13 сотрудников. При этом на рабочем месте те не появлялись. Их заработную плату Семченков присваивал себе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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