Дело бывшего начальника отдела безопасности горбольницы №2 Миасса (Челябинская область) Алексея Семченкова, обвиняемого в крупном мошенничестве, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Там отметили, что в ходе следствия Семченков полностью возместил причиненный ущерб, более 5 млн рублей. Не исключено, что это станет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Семченков был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Ему предъявили обвинения в крупном мошенничестве. Следствие полагает, что с 2019 по 2024 года он устроил на работу 13 сотрудников. При этом на рабочем месте те не появлялись. Их заработную плату Семченков присваивал себе.
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