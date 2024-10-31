31 октября 2024

Центр Екатеринбурга встал в пробки из-за сломанных светофоров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый клипарт (продолжение). Екатеринбург , светофор не работает, неработающий светофор
Светофор не работает более получаса (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 1 ноября на перекрестке улицы 8 Марта и проспекта Ленина встало движение из-за сломанных светофоров. Из-за неразберихи на участке образовался транспортный коллапс, рассказал URA.RU читатель.

«Не работают светофоры возле здания администрации. Собралась жесткая пробка, пешеходы тоже не могут спокойно пройти дорогу», — сказал собеседник.

По его словам, движение перестало регулироваться примерно 30 минут назад. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ не поступил.

Проблемы со светофорами в центре города замечают не первый раз. В сильные дожди или снегопады они перестают работать на улицах Малышева, 8 Марта, а также на проспекте Ленина.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 1 ноября на перекрестке улицы 8 Марта и проспекта Ленина встало движение из-за сломанных светофоров. Из-за неразберихи на участке образовался транспортный коллапс, рассказал URA.RU читатель. «Не работают светофоры возле здания администрации. Собралась жесткая пробка, пешеходы тоже не могут спокойно пройти дорогу», — сказал собеседник. По его словам, движение перестало регулироваться примерно 30 минут назад. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ не поступил. Проблемы со светофорами в центре города замечают не первый раз. В сильные дожди или снегопады они перестают работать на улицах Малышева, 8 Марта, а также на проспекте Ленина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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