В Екатеринбурге утром 1 ноября на перекрестке улицы 8 Марта и проспекта Ленина встало движение из-за сломанных светофоров. Из-за неразберихи на участке образовался транспортный коллапс, рассказал URA.RU читатель.
«Не работают светофоры возле здания администрации. Собралась жесткая пробка, пешеходы тоже не могут спокойно пройти дорогу», — сказал собеседник.
По его словам, движение перестало регулироваться примерно 30 минут назад. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ не поступил.
Проблемы со светофорами в центре города замечают не первый раз. В сильные дожди или снегопады они перестают работать на улицах Малышева, 8 Марта, а также на проспекте Ленина.
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