Статус иностранного агента является позорным и должен сопровождать все публикации лиц или организаций, имеющих это положение. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиями и связи Андрей Свинцов.
«Деятельность иноагентов в нашей стране носит деструктивный характер. И именно этот статус иностранного агента показывает нашим гражданам, что любая информация, которую произносят эти граждане или организации, у которых есть этот позорный статус, а в переводе на русский это, фактически, враг государства, враг русского народа», — заявил Свинцов в интервью «Газета.Ru». Он добавил, что именно по этой причине все высказывания и материалы должны быть четко обозначены соответствующими метками, поскольку позор, который они принесли, несмываем.
Депутат подчеркнул важность маркировки всех публичных высказываний, включая поздравления с Новым годом. Он указал, что личные поздравления, такие как с днем рождения, должны осуществляться через личные звонки. В случае же публикации таких поздравлений в социальных сетях или средствах массовой информации, независимо от того, проводятся они на платной основе или как реклама, либо если СМИ выражают симпатию, наличие маркировки о статусе иностранного агента становится обязательным.
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