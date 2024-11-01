Зампред комитета Госдумы назвал статус иноагента позорным

Зампред Госдумы Свинцов: статус иноагента является несмываемым позором
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Депутат Свинцов заявил, что статус иноагента в переводе на русский — враг народа
Депутат Свинцов заявил, что статус иноагента в переводе на русский — враг народа Фото:

Статус иностранного агента является позорным и должен сопровождать все публикации лиц или организаций, имеющих это положение. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиями и связи Андрей Свинцов.

«Деятельность иноагентов в нашей стране носит деструктивный характер. И именно этот статус иностранного агента показывает нашим гражданам, что любая информация, которую произносят эти граждане или организации, у которых есть этот позорный статус, а в переводе на русский это, фактически, враг государства, враг русского народа», — заявил Свинцов в интервью «Газета.Ru». Он добавил, что именно по этой причине все высказывания и материалы должны быть четко обозначены соответствующими метками, поскольку позор, который они принесли, несмываем.

Депутат подчеркнул важность маркировки всех публичных высказываний, включая поздравления с Новым годом. Он указал, что личные поздравления, такие как с днем рождения, должны осуществляться через личные звонки. В случае же публикации таких поздравлений в социальных сетях или средствах массовой информации, независимо от того, проводятся они на платной основе или как реклама, либо если СМИ выражают симпатию, наличие маркировки о статусе иностранного агента становится обязательным.

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Статус иностранного агента является позорным и должен сопровождать все публикации лиц или организаций, имеющих это положение. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиями и связи Андрей Свинцов. «Деятельность иноагентов в нашей стране носит деструктивный характер. И именно этот статус иностранного агента показывает нашим гражданам, что любая информация, которую произносят эти граждане или организации, у которых есть этот позорный статус, а в переводе на русский это, фактически, враг государства, враг русского народа», — заявил Свинцов в интервью «Газета.Ru». Он добавил, что именно по этой причине все высказывания и материалы должны быть четко обозначены соответствующими метками, поскольку позор, который они принесли, несмываем. Депутат подчеркнул важность маркировки всех публичных высказываний, включая поздравления с Новым годом. Он указал, что личные поздравления, такие как с днем рождения, должны осуществляться через личные звонки. В случае же публикации таких поздравлений в социальных сетях или средствах массовой информации, независимо от того, проводятся они на платной основе или как реклама, либо если СМИ выражают симпатию, наличие маркировки о статусе иностранного агента становится обязательным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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